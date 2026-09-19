TEB Tiyatro Ödülleri kazananları açıklandı

Tiyatro alanında eleştiri disiplininin geliştirilmesi için faaliyet gösteren, 74 ülkenin üye olduğu bir

platformda çalışmalarını sürdüren Tiyatro Eleştirmenleri Birliğinin bu yıl 33’üncü kez vereceği “Tiyatro Ödülleri” sahiplerini buluyor. Bu yıl sekiz ayrı kategoride belirlenen Ödüller, 29 Eylül 2026 tarihinde Beyoğlu Sineması’nda düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Onur Ödülü, Özel Ödül, Yılın Oyunu, Yılın Yönetmeni, Yılın Oyun Metni, Yılın Oyuncuları ve Yılın Genç

Ekibi kategorilerinde dağıtılan TEB Ödülleri kapsamında; cinsiyetten bağımsızlaştırarak sunulan

oyunculuk ödüllerine geçtiğimiz sene başlatıldığı üzere, “tek kişilik” performansların değerlendirildiği

ayrı bir “oyunculuk” kategorisi de eklendi.

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TEB Onur Ödülü: Metin Deniz

Yılın Oyunu: Elma Labrador Çimen/Tiyatro.iN

Yılın Oyun Metni: En Sevdiğinden Başla/Selen Örcan&Nezaket Erden&Hakan Emre Ünal

Yılın Yönetmeni: Arzu Gamze Kılınç/Filler ve Karıncalar/Cihangir Atölye Sahnesi

Yılın Oyuncuları/Tek Kişilik Performans: Gül Doğa Selvi/Aşağıdaki Pencere/Temsili Sahne Mehmet Ali Nuroğlu/Dünyada/Vertov Film Tiyatro

Yılın Oyuncuları: Hakan Emre Ünal/En Sevdiğinden Başla/Tiyatro Hemhâl, Nergis Öztürk/Elma Labrador Çimen/Tiyatro.iN

Yılın Genç Ekibi: Rex Tiyatro

TEB Özel Ödülü: Monologlar Müzesi

TEB 33. TİYATRO ÖDÜLLERİ GEREKÇELİ KARARLAR:

TEB Onur Ödülü: METİN DENİZ

1962 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği ilk dekor tasarımından Deneme Sahnesi’nin kuruluş sürecindeki katkılarına, Türkiye’deki üretimlerinden Avignon’daki uluslararası çalışmalarına uzanan sanat yaşamında; tiyatronun sahneyle sınırlı olmayan dünyasını araştıran, dekoru yalnızca oyunun geçtiği bir arka plân olarak görmeyip malzeme, nesne ve mekânı anlatının bir parçası hâline getiren; Beklan Algan, Mehmet Ulusoy ve Gérard Gelas gibi önemli tiyatro insanlarıyla yaptığı çalışmalarla bu arayışın farklı dönemlerdeki örneklerini oluşturan; reji ve eğitim alanlarında üstlendiği görevler, araştırmaları ve farklı sanat disiplinleriyle kurduğu bağlarla, sahne tasarımını tiyatronun diğer unsurlarından ayrı düşünmeyen yaklaşımı, yıllar içinde farklı kuşakların sanat anlayışına da dokunmasıyla yarım yüzyılı aşan sanat yaşamında sahne tasarımının Türkiye’deki gelişimine önemli katkılar sunan, tiyatronun görsel ve mekânsal imkânlarını genişleten, farklı kuşaklarla kurduğu ilişki ve üretimleriyle tiyatromuzun hafızasında kendine özgü bir yer edinen Metin Deniz, TEB Onur Ödülü”ne layık görülmüştür.

Yılın Oyunu: ELMA LABRADOR ÇİMEN

En umutsuz durumda bile umudun varlığını ve yaşamı birlikte kucaklamanın değerini hatırlatan

Tiyatro.iN yapımı Elma Labrador Çimen; Alzheimer hastalığının tüm boyutlarını görünür kılan, yalnızca kaybolan anıların değil, anılarla beraber benliğin de yitirilişini ustalıkla hissettiren anlatısı; doğrusal ilerlemeyen hikâye akışı içinde kurduğu incelikli rejisi ve oyunculuklarıyla özgün ve etkili bir sahneleme anlayışı ortaya koyması nedeniyle Yılın Oyunu Ödülü’ne değer görülmüştür.

Yılın Oyun Metni: EN SEVDİĞİNDEN BAŞLA / Selen Örcan & Nezaket Erden & Hakan Emre Ünal

Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal’ın kişisel deneyimlerini de yaratım sürecine katan; birlikte yaşayan ve üreten iki genç sanatçının kişisel ve profesyonel çatışmaları, başarıları ve başarısızlıkları üzerinden ilişkilerin kırılganlığını irdeleyen, kurmaca ile gerçek arasındaki ince çizgide ilerleyen özgün bir devised çalışma olan, metin tasarımı Hakan Emre Ünal ve Nezaket Erden’e, yazımı Selen Örcan’a ait En Sevdiğinden Başla, Yılın Metni olarak değerlendirilmiştir.

Yılın Yönetmeni: ARZU GAMZE KILINÇ

Filler ve Karıncalar romanının uyarlamasında Yaşar Kemal’in öne çıkan temalarını ve benzersiz dilini

bire bir koruyan, romanın teatral karşılığını özgün buluşlarla oluşturan Arzu Gamze Kılınç, metni

didaktik olmayan şiirsel bir tonlamayla aktarması, minimal bir dekor ile 11 kişilik ekibini uyum içinde çok bedenli tek bir organizma gibi yönetmesi ve sahnelemeye kattığı görsel ve işitsel zenginliğiyle Yılın Yönetmeni olarak değerlendirilmiştir.

Yılın Oyuncuları/Tek Kişilik Performans: GÜL DOĞA SELVİ / MEHMET ALİ NUROĞLU

Gül Doğa Selvi, yaratıcı ile yaratısı arasındaki ilişkiyi sansür ve otosansür ekseninde ele alan Aşağıdaki Pencere’de, geleneksel tiyatro öğelerini bufon tekniğiyle yeniden yorumlayan performansıyla değerlendirilmiştir. Kukla ve gölge kullanımını oyunculuğunun bir parçası hâline getirerek anlatının iki temel karakterini farklı fiziksel ve teatral özelliklerle kurması, performansının belirleyici unsurunu oluşturmaktadır.

Mehmet Ali Nuroğlu, Will Eno’nun Dünyada adlı monoloğunda, canlı kamera görüntülerini sahneleme yapısına dâhil ederek anlatıcı ile izleyici arasındaki ilişkiyi yeniden kurmuş; kamera, ışık ve sesi oyunculuğunun uzantıları olarak kullanmıştır. Beden, görüntü ve teknolojik sahne araçlarını tek bir performatif yapı içinde bütünleştiren yorumu, performansın temel özelliklerinden biridir.

Bu iki farklı oyunculuk yaklaşımı, tek kişilik performansta oyuncunun sahneleme araçlarını etkin

biçimde kullanması, karakter ve anlatı ilişkisini özgün yöntemlerle kurması ve performansın bütününü taşıyan bir sahne dili oluşturması ölçütleri doğrultusunda Yılın Oyuncuları / Tek Kişilik Performans ödülüne değer görülmüştür.

Yılın Oyuncuları: HAKAN EMRE ÜNAL / NERGİS ÖZTÜRK

Hakan Emre Ünal, metin tasarımını da üstlendiği En Sevdiğinden Başla oyununda Ömer karakterini, söz, bakış ve beden kullanımını birbirini tamamlayan bir oyunculuk dili içinde değerlendirerek kurmaktadır. Abartıya başvurmadan gündelik ve doğal bir oyunculuk çizgisi sürdüren Ünal, karakterin kişisel çatışmalarını oyunun kurmaca yapısıyla uyumlu bir biçimde görünür kılmaktadır.

Nergis Öztürk, Elma Labrador Çimen oyununda, başlangıçtaki ilişkisinin dönüşümüyle birlikte Alzheimer hastası eşinin bakımını üstlenen Jane karakterinin geçirdiği değişimi farklı duygusal katmanlar üzerinden yansıtmaktadır. Karakterin umut, mutluluk, çaresizlik, acı, umutsuzluk ve yas arasındaki geçişlerini beden, ses ve ritim aracılığıyla kurarak, oyunun dramatik dönüşümünü taşımaktadır.

Her iki oyuncunun da karakter gelişimini sahnelemenin bütünüyle ilişkilendiren, farklı duygusal ve

teatral katmanları tutarlı bir oyunculuk dili içinde kuran performansları, Yılın Oyuncuları ödülünün

verilmesinde belirleyici olmuştur.

Yılın Genç Ekibi: REX TİYATRO

Sezonda sergiledikleri Düldül oyununda, yoksulluk ve yalnızlık içinde hayâllerine tutunarak var olmaya çalışan kâğıt toplayıcısı Süleyman’ın mücadele ve direnişle bezeli hikâyesini anlatan Rex Tiyatro; çizgi roman kahramanı Red Kit’in hayal dünyası ile İstanbul’un çetin sokakları arasında seyirciyi kimi zaman buruk, kimi zaman eğlenceli bir yolculuğa çıkarırken üretim cesareti, sahnelemeye yansıttığı toplulukruhu ve tiyatroya sunduğu özgün katkılar dikkate alınarak bu yıl Yılın Genç Ekibi olarak değerlendirilmiştir.

TEB Özel Ödülü: MONOLOGLAR MÜZESİ

10 yıl önce, Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali’nin bir bölümü olarak, proje direktörlüğünü Ahmet Sami Özbudak’ın üstlendiği Monologlar Müzesi, Balat’ta müze edasıyla gezilen eski bir binanın odalarında, tüm performansların aynı anda başlayıp sona erdiği altı kısa oyunu izleyiciyle buluşturmuştu. O günden bu yana sürekliliğini koruyan Monologlar Müzesi; tiyatro mekânını sahnenin dışına taşıyarak yaşamın kendisiyle buluşturması, Balat’ın kendine özgü dokusunu ve büyülü atmosferini keşfe açan metinleriaracılığıyla, kendine has kişiliği yok edilmeye çalışılan İstanbul’da mahalle kültürünü yaşatması ve projeyi kentin farklı semtlerine taşıyarak kent hafızasına teatral hikâyelerle sahip çıkması nedeniyle TEB Özel Ödülü’ne değer bulunmuştur.

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TEB Genco Erkal Özel Ödülü

Bu ödüle devamlılık sağlamayı amaçlayan bir jüri olarak, içimize sinen bir Politik Tiyatro örneği

sahneleyen farklı bir topluluk ya da oyun bulamadığımızı düşündüğümüz bu sezon, bu çaresizlik içinde adına ödül verdiğimiz, 65 küsur yıl, sayısız engellemeye karşın tiyatro yapabilmek için savaş vermiş olan, her tökezlediğinde toparlanarak, her düştüğünde daha büyük güçle ayağa kalkarak sahneye çıkan Genco Erkal bize yol gösterdi. Günümüzde sayısız genç insan siyasi, toplumsal ve ekonomik sorunlara karşın tiyatro yapmak için büyük bir savaş vermektedir ve böyle bir çaba bile başlı başına politik bir tavırdır. Bu sebeple bu yıl TEB Genco Erkal Özel Ödülü’nü tüm maddi manevi imkânsızlıklara ve engellemelere karşın “sahne!” diyen tiyatromuzun bu isimsiz kahramanlarının tümüne adamaya karar verdik.

Özel Teşekkür

Emeritus Profesör Dr. Dikmen Gürün’e, bu yıl yayınlanan, böylesine kapsamlı, titiz ve emek yoğun bir çalışmayı tiyatro dünyamıza kazandırdığı için teşekkür etmek gerekiyor. “Bir Dönem Üstünden Türk Tiyatrosunu Eleştirilerle Okumak”, yalnızca 1950–1980 arasındaki tiyatro yaşamımızın önemli bir dönemini yeniden görünür kılmıyor; eleştirinin tiyatronun tarihini kaydeden, onu kendi toplumsal ve siyasal bağlamı içinde anlamamızı sağlayan başlı başına bir düşünce alanı olduğunu da ortaya koyuyor.

Gürün’ün eleştiriler üzerinden kurduğu bu çok katmanlı okuma, geçmişin tiyatro birikimini bugünün

bakışına açarken, eleştiri disiplininin Türk tiyatrosu tarihindeki kurucu rolünü de yeniden düşünmemize olanak veriyor. Alanımıza sunduğu bu değerli katkı için TEB adına Dikmen Gürün’e içtenlikle teşekkür ediyoruz.