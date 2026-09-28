Usta yönetmen Asghar Farhadi Altın Koza'da

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, dünya sinemasının usta yönetmenlerini ve yılın en heyecan verici yapımlarını sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Festival bu yıl, günümüz dünya sinemasının en saygın ve etkili figürlerinden biri kabul edilen, iki Akademi Ödüllü İranlı yönetmen, senarist ve yapımcı Asghar Farhadi’yi ağırlıyor.

Asghar Farhadi

Asghar Farhadi’ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü

“Bir Ayrılık” (A Separation) ve “Satıcı” (The Salesman) filmleriyle iki kez En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü (Oscar) kazanan; Berlin’de Altın Ayı, Cannes’da ise Büyük Ödül (Grand Prix) ve En İyi Senaryo ödüllerine layık görülen Asghar Farhadi, 29 Eylül Salı günü Adanalı sinemaseverlerle bir araya gelecek.

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Dünya sinemasına sunduğu eşsiz katkıları ve insan ilişkilerini ve toplumsal çelişkileri işleyen derinlikli sinematografisi dolayısıyla usta yönetmene bu yıl festival kapsamında Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilecek. Ödül töreninin yanı sıra Farhadi, sinemaseverler için özel bir söyleşi ve usta sınıfı (masterclass) etkinliği de gerçekleştirecek.

Son filmi “Paralel Hikâyeler” Türkiye prömiyerini yapıyor

Farhadi’nin Cannes’da Altın Palmiye için yarışan son filmi “Paralel Hikâyeler” (Parallel Tales, 2026), Türkiye’de ilk kez Adana Altın Koza’da izleyiciyle buluşacak. Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney, Adam Bessa ve Catherine Deneuve gibi isimleri buluşturan film; Krzysztof Kieślowski’nin efsanevi Dekalog serisinin “Aşk Üzerine Kısa Bir Film” (Dekalog, sześć, 1990) bölümünden esinleniyor. Fonuna Kasım 2015 Paris saldırılarının toplumsal izlerini alan film, izleyiciyi derin bir psikolojik ve vicdani sorgulamaya davet ediyor.

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Film, karşı komşularını gözlemleyerek yeni kitabı için ilhâm arayan ünlü yazar Sylvie’nin (Isabelle Huppert), gizemli genç Adam’ı asistan olarak işe almasıyla başlayan ve hayatını altüst eden olaylar zincirini konu alıyor. Farhadi, kendine has güçlü üslubuyla insan doğasının karmaşık yapısını, tesadüfleri ve ahlaki ikilemleri bir kez daha ustalıkla perdeye taşıyor.

Festivalde yarın: “Günyüzü” ve “Bir Arada Yalnız”

Festival heyecanı yarın da Esas 01 Burda AVM CinemaPink salonlarında zengin bir programla sürecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda saat 17:30’da “Günyüzü” (Hear The Yellow), saat 20:30’da ise “Bir Arada Yalnız” (Lifelike) filmleri jüri ve seyirciyle buluşacak. Çukurova Altın Koza Akademi kapsamında sinema yazarlığı ile yönetmen-yapımcı ilişkilerini ele alan paneller düzenlenirken; gün boyunca Yapay Zeka Film Yarışması seçkileri, Sinematek sunumuyla “Drakula İstanbul'da” özel gösterimi ve Dünya Sineması’ndan “Birdenbire” (All of a Sudden) gibi yapımlar izlenebilecek.

Adana Altın Koza Film Festivali

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26 Eylül-4 Ekim 2026

FESTİVALDE YARIN / 29 EYLÜL 2026, SALI

10:30 – AKADEMİ: “Eleştiri mi, Etkileşim mi? İçerik Çağında Sinema Yazarlığı” / Gözde Hatunoğlu, Ece Vitrinel, Ekrem Buğra Büte, Olkan Özyurt, Şenay Aydemir (Salon 4)

12:00 – MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri (Mutter: The Diary of A Mother) / 99' (Salon 1) 12:00 – Geri Dönüşüm Miti (The Recycling Myth) / 53' (Salon 5)

13:30 – AKADEMİ: “İkinci Film Sendromu Nasıl Aşılır? Yönetmen ve Yapımcı İş Birliğinin Yeni Sınırları” / Elif Refiğ ve Derya Tarım (Salon 4)

14:30 – Tuzdan Hayaller (Dreams of Salt) / 30' (Salon 6)

15:00 – Karanlıkta Islık Çalanlar (Those Who Whistle After Dark) / 108' (Salon 1)

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15:15 – Beş Yıl, Dört Ay (Five Years, Four Months) / 84' (Salon 5)

15:30 – 2m² / 83' (Salon 6)

15:45 – Drakula İstanbul'da (Dracula in Istanbul) / 102' (Sinematek sunumuyla: Caner Çevikkaya, Ahmet Hızarcı) (Salon 7)

17:00 – Birdenbire (All of a Sudden) / 196' (Salon 5)

17:15 – Kısa Film Özel Gösterim Seçkisi (Pirlerin Düğünü, Hayatın Çizgisi, Bahçede Sinema, Anadolu'nun Kayıp Pençeleri) / 81' (Salon 4)

17:30 – Günyüzü (Hear The Yellow) / 106' (Salon 1 & Salon 2)

17:45 – Her Defa (Everytime) / 124' (Salon 7)

18:00 – Stella ile 8 Mart (March 8 With Stella) / 61' (Salon 6)

19:45 – Hızır7Gün (Hızır7Days) / 60' (Salon 6)

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20:00 – Yapay Zeka Film Yarışması (Yüce Sezar!, Sanatorium Poetica, Bir Dilek Tut, İnsan Çiftliği, Son Dodo, 7 Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü, İzler, Başka Türlü, Lekesiz, Gece Yarısı Benimle) / 92'42'' (Salon 4)

20:30 – Bir Arada Yalnız (Lifelike) / 115' (Salon 1 & Salon 2)

20:30 – Nazik Canavar (Gentle Monster) / 104' (Salon 7)

20:45 – Dün Gözümü Uyku Tutmadı (Yesterday the Eye Didn't Sleep) / 100' (Salon 5)