Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Tan Sağtürk'ü tebrik etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Tan Sağtürk'ü tebrik etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Tan Sağtürk'ü tebrik etti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanan Tan Sağtürk'ü yeni görevi nedeniyle tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, üst kademe devlet yöneticiliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında balet Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, yeni görevi nedeniyle Tan Sağtürk'ü kutladı. Dr. Mumcu, bir araya geldiği Tan Sağtürk'ü "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Devlet Opera ve Balesi Genel müdürlüğü'ne atanan Tan Sağtürk'ü tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Allah, mahcup etmesin" sözleriyle tebrik etti.