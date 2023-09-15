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        Haberler Magazin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Tan Sağtürk'ü tebrik etti

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Tan Sağtürk'ü tebrik etti

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanan Tan Sağtürk'ü yeni görevi nedeniyle tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:11
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, üst kademe devlet yöneticiliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında balet Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, yeni görevi nedeniyle Tan Sağtürk'ü kutladı. Dr. Mumcu, bir araya geldiği Tan Sağtürk'ü "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Devlet Opera ve Balesi Genel müdürlüğü'ne atanan Tan Sağtürk'ü tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Allah, mahcup etmesin" sözleriyle tebrik etti.

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        #Tan Sağtürk
        #Dr. Batuhan Mumcu
        #Devlet Opera ve Balesi
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