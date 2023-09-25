Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ceylan ile bir araya geldi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nuri Bilge Ceylan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ersoy ile Ceylan, görüşmede sinema sektörümüzün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nuri Bilge Ceylan ile bir araya geldi. Ersoy, Ceylan ile bir araya gelmesiyle ilgili olarak "Sinemamızın ödüllü yönetmenlerinden Sayın Nuri Bilge Ceylan ile bakanlığımızda bir araya geldik. Sinema sektörümüzün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."