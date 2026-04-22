Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile bir araya geldi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüştü

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 23:32 Güncelleme:
        İşbirliği kararlılığı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, cami restorasyonlarından Ayasofya’daki çalışmalara, hac organizasyonundan deprem bölgesindeki ihya faaliyetlerine kadar geniş bir başlık yelpazesi ele alındı. Tarihî mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefi doğrultusunda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı ile Bakanlıkta bir araya gelerek önemli başlıkları değerlendirdi. Görüşmede, özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar ön plana çıktı.

        Bakan Ersoy: İş Birliği Kararlılıkla Sürecek

        Ersoy, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

        “Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Bakanlığımızda bir araya geldik.

        Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü cami restorasyonları, Ayasofya-i Kebir Camii’ndeki çalışmalar, hac organizasyonuna ilişkin başlıklar, restorasyonu süren ve tamamlanan camiler ile deprem bölgesinde gerçekleştirilen ihya çalışmalarını değerlendirdik.

        Tarihî mirasımızın korunması, ihyası ve gelecek nesillere aktarılması noktasında kurumlarımız arasındaki iş birliğini kararlılıkla sürdürüyoruz.”

        Geniş Kapsamlı Gündem

        Görüşmede, Türkiye genelinde sürdürülen cami restorasyon projeleri detaylı şekilde ele alındı. Devam eden çalışmaların yanı sıra tamamlanan projeler de değerlendirildi.

        Ayasofya’daki uygulamalar ve hac organizasyonuna ilişkin başlıklar da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

        Deprem Bölgesine Özel Vurgu

        Deprem bölgesinde yürütülen ihya çalışmaları da görüşmenin ana başlıklarından biri oldu. Bölgedeki tarihî ve dinî yapıların ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların mevcut durumu değerlendirildi.

        Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sürecin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

