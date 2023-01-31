2022 sonuçları ile, Türkiye'nin turizmde pandemi öncesindeki dönemi yakaladığını vurgulayan Bakan Ersoy, "2023'te ülke olarak 60 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz. Bu rakamı yıllar içinde kademeli olarak artırarak 2028'de 90 milyon turisti ağırlayacağız" dedi.

Türkiye'nin turizm geliri 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53.4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolar olurken, yıl içinde ziyaretçi sayısında da yüzde 75 artış yaşandı ve 51 milyon 369 bin 26 kişiye ulaşıldı.

Önümüzdeki dönemde turizmde nicelikten çok niteliğe yöneleceğini kaydeden Ersoy, "Ziyaretçi sayısından çok nitelikli turiste yönelmek istiyoruz. Hem ziyaretçi sayısını hem de harcama rakamlarını artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek hedeflerini rakamlar üzerinden anlatan Kültür ve Turizm Bakanı, "2022'de 46.3 milyar dolar turizm geliri elde edildi, 2023 turizm geliri hedefi ise 56 milyar dolar. Bu konuda 2024'te 68 milyar dolar hedefimiz var, kademeli artış ile 2028'de 100 milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz" dedi.

Ersoy, 2018'de 67 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 2022'de ise 87.5 dolara çıktığını da bildirerek, 2023'te 95 dolar, 2028'de de 118 dolar kişi başı gecelik harcamanın hedeflendiğini aktardı.

Turizmde maliyet odaklı değil gelir odaklı çalışacaklarının da altını çizen Ersoy, "Maliyet enflasyonu ile döviz bazında gelirleri artırarak mücadele edeceğiz. Bu hem sezonun uzaması hem de yurt dışında döviz bazlı fiyatların artmasından kaynaklanacak" bilgilerini verdi.