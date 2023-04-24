Konteyner kentte bütün ihtiyaçlarının karşılandığına dikkati çeken Yeğin, "Buradan çok memnunuz. İçerisini villa gibi döşemişler. Bunu kendim yapmaya kalksam, en az 200 bin lira masraf etmem gerekirdi. Konteynerin her şeyi birinci sınıf kalitede yapılmış. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.