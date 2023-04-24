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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Malatya'da 1200 konteynerlik yaşam alanı kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Malatya'da 1200 konteynerlik yaşam alanı kuruluyor. Malet Geçici Konaklama Merkezi'nde tefrişatı tamamlanan 200 konteynere 815 afetzede yerleştirildi

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AA

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle, AFAD koordinasyonunda Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'ndeki 147 dönümde kurulan 1200 konteynerlik yaşam alanında, yemekhane, okul, kreş, cami, kütüphane, çamaşırhane, idari bina, sosyal market, depo ve oyun parkı da yer alıyor.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya'da yaşam alanı kuruyor! Son dakika haberleri

    Bayramdan önce alanda yaklaşık 600 konteynerin kurulumu tamamlandı. Bu konteynerlerden eşyaları yerleştirilen 200'ünde ise 815 afetzede yaşamaya başladı.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya'da yaşam alanı kuruyor! Son dakika haberleri

    Kurulumu tamamlanan diğer konteynerlere de tefrişatlarının yapılmasının ardından depremzedeler yerleştirilecek.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya'da yaşam alanı kuruyor! Son dakika haberleri

    Mayısta kurulumu tamamlanması planlanan yaşam alanında yaklaşık 6 bin depremzedenin barınma ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya'da yaşam alanı kuruyor! Son dakika haberleri

    Çalışmaların tamamlandığı bölümdeki konteynere yerleştirilen depremzede Fethi Gönültaş, depremde evinin ağır hasar gördüğünü söyledi.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya'da yaşam alanı kuruyor! Son dakika haberleri

    Depremzede Fethi Gönültaş, bir süre çadırda yaşadıktan sonra AFAD aracılığıyla Malet Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildiğini belirterek, "Bir haftadır buradayız. Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok. Yatak odası takımından mutfak eşyalarımıza kadar her şeyimiz düşünülmüş" dedi.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya'da yaşam alanı kuruyor! Son dakika haberleri

    Böyle bir ortamla karşılaşacağını düşünmediğini dile getiren Gönültaş, "Çok memnunum, Allah devletimize zeval vermesin. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan ve Bakanımızdan Allah razı olsun. Önce çadırdaydık, şimdi konteynerdeyiz. İnşallah, buradan sonra da yeni yapılacak evlerimize geçeceğiz" ifadelerini kullandı.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya'da yaşam alanı kuruyor! Son dakika haberleri

    Afetzede Mustafa Yeğin de depremde evinin yıkıldığını, bir süre köyde kaldıktan sonra 10 gün önce de ailesiyle Malet Geçici Konaklama Merkezi'ne geldiklerini söyledi.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya'da yaşam alanı kuruyor! Son dakika haberleri

    Konteyner kentte bütün ihtiyaçlarının karşılandığına dikkati çeken Yeğin, "Buradan çok memnunuz. İçerisini villa gibi döşemişler. Bunu kendim yapmaya kalksam, en az 200 bin lira masraf etmem gerekirdi. Konteynerin her şeyi birinci sınıf kalitede yapılmış. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya'da yaşam alanı kuruyor! Son dakika haberleri
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya'da yaşam alanı kuruyor! Son dakika haberleri
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya'da yaşam alanı kuruyor! Son dakika haberleri
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya'da yaşam alanı kuruyor! Son dakika haberleri
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya'da yaşam alanı kuruyor! Son dakika haberleri
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya'da yaşam alanı kuruyor! Son dakika haberleri

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