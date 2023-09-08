Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix dizisi Kulüp'ün oyuncuları kimler ve gerçek hikaye mi?

İlk sezonuyla 2021 yılında izleyicilerin karşısına çıkan Kulüp dizisinin yeni sezonuna ilişkin müjdeli haber geldi. Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci gibi birbirinden ünlü oyuncuları bünyesinde barındıran Kulüp dizisinin yeni sezonuna ilişkin bilgileri ve dizi hakkındaki detayları derledik!

Kulüp dizisinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar belli oldu.

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KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.