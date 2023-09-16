1 Şurada Paylaş!









Bu zamana kadar birçok projede yer alan Serra Arıtürk, son olarak bir Netflix dizisi olan Kulüp'te adını duyurdu. Canlandırdığı Keriman karakteriyle tanınan Arıtürk'ün hayatı, izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Serra Arıtürk kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar...