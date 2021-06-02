Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması

Kulüpler Birliği, TFF'nin aldığı yabancı kuralına ilişkin olarak açıklama yaptı. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız. Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonu'na duyduğumuz güven müessesesini zedelemiştir.

Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar, kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir.

Acilen toplanan Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, salı günü Süper Lig kulüplerimizin tamamının katılacağı bir toplantı organize etmeye karar vererek gerekli girişimlere başlamıştır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır"