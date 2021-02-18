Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TBMM'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkanlar, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve eski milli futbolcu olan milletvekili Alpay Özalan ile bir araya geldi. Gündemde kulüplere mali şeffaflık getirmek üzere hazırlanan, yönetici, menajer ve oyunculara sınırlamalar getiren yasa teklifinin olduğu öğrenildi.

Bir saat süren görüşmeden sonra kulüp yöneticileri gazetecilerin sorularını espriyle geçiştirdi.