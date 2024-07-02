Kumru Tibet Aydın: Bugün, tam 3 sene oldu
1 Temmuz 2021'de 82 yaşındayken hayatını kaybeden Kartal Tibet, 3'üncü ölüm yıl dönümünde kızı Kumru Tibet Aydın ve 'Düşman'daki rol arkadaşı Emel Sayın tarafından anıldı
Türk sinemasının ünlü jönü ve yönetmeni Kartal Tibet'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti.
82 yaşında hayatını kaybeden usta ismin ölüm yıl dönümünde kızı Kumru Tibet Aydın ve ünlü şarkıcı Emel sayın sosyal medya paylaşımlarıyla andı.
Kumru Tibet Aydın, babası ve annesi Gündüz Tibet ile birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşıp; "Bugün, tam 3 sene oldu. Hâlâ, eski mutlu günlerimizdeki gibi kanatlarının altında hissediyoruz kendimizi. İyi ki sen baba" ifadelerine yer verdi.