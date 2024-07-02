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        Haberler Magazin Kumru Tibet Aydın: Bugün, tam 3 sene oldu - Magazin haberleri

        Kumru Tibet Aydın: Bugün, tam 3 sene oldu

        1 Temmuz 2021'de 82 yaşındayken hayatını kaybeden Kartal Tibet, 3'üncü ölüm yıl dönümünde kızı Kumru Tibet Aydın ve 'Düşman'daki rol arkadaşı Emel Sayın tarafından anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 11:27 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:07
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        Türk sinemasının ünlü jönü ve yönetmeni Kartal Tibet'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti.

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        82 yaşında hayatını kaybeden usta ismin ölüm yıl dönümünde kızı Kumru Tibet Aydın ve ünlü şarkıcı Emel sayın sosyal medya paylaşımlarıyla andı.

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        Kumru Tibet Aydın, babası ve annesi Gündüz Tibet ile birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşıp; "Bugün, tam 3 sene oldu. Hâlâ, eski mutlu günlerimizdeki gibi kanatlarının altında hissediyoruz kendimizi. İyi ki sen baba" ifadelerine yer verdi.

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        1973'te 'Düşman'da birlikte rol aldığı Emel Sayın ise Kartal Tibet ile olan bir fotoğrafı yayımlayıp; "Sevgili Kartal Tibet'in vefatının 3'üncü yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyorum" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #kartal tibet
        #Kumru Tibet Aydın
        #emel sayın
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