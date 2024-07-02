Kumru Tibet Aydın: Bugün, tam 3 sene oldu

Kumru Tibet Aydın, babası ve annesi Gündüz Tibet ile birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşıp; "Bugün, tam 3 sene oldu. Hâlâ, eski mutlu günlerimizdeki gibi kanatlarının altında hissediyoruz kendimizi. İyi ki sen baba" ifadelerine yer verdi.