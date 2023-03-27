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Kuntz'tan Abdülkerim Bardakçı ve oruç açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Kuntz'tan Abdülkerim Bardakçı ve oruç açıklaması

    "Bu maçı evimizde oynuyoruz. Yanılmıyorsam 11 yıl sonra Bursa'da oynuyoruz. Bu atmosferi oyunumuzla beraber sahaya yansıtacağımıza inanıyorum. Burada tabii 1.5 günümüz rejenerasyon ile geçti. Maçtan sonra sehayat ettik. Bugünkü idmandan sonra bir sakatlık olmazsa tüm oyuncular oynayabilecek durumda. En iyi 11'i sahaya süreceğiz"
  • Kuntz'tan Abdülkerim Bardakçı ve oruç açıklaması

    "HASSAS BİR KONUYDU"

    "Genel bakıldığında bu 2 maç farklı bir durumda. Ermenistan konusu tüm konu itibariyle hassas bir konuydu. Oynadığımız rakip çok değişiklikler yapmıştı. Yeni bir teknik direktör ve oyuncularla oynadılar. Maç başladığında da istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık."
  • Kuntz'tan Abdülkerim Bardakçı ve oruç açıklaması

    "ARKAMIZDA 40 BİN TARAFTAR OLACAK"

    Olumlu görebileceğimiz şey, maç içinde taktiksel değişikliğe gidip buradan olumlu geri dönüş almamız bizim için bu maçta olumlu görebileceğimiz bir konuydu. Şu anda farklı bir ortam, evde oynuyoruz. Arkamızda 40 bin taraftar olacak.
  • Kuntz'tan Abdülkerim Bardakçı ve oruç açıklaması

    "FAVORİ BİZ DEĞİLİZ"

    "Hırvatistan'ın bireysel oyuncuların kapasitesi çok yüksek. Oyunu domine etmeyi seviyorlar. Biz buna nasıl karşılık vereceğimizi çalışıp sahaya yansıtmaya çalışacağız. Karşımızdaki rakip dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Bireysel performansları çok yüksek ve oyunu domine etmeyi seven bir takım. Favori takım biz değiliz Ermenistan'a karşı olduğu gibi. Tüm bunların doğrultusunda aslında insanın kendisi sahaya çıkası geliyor. Biz hep söylediğimiz gibi en büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz. Bu da yarın iyi bir örnek maç olacak."
  • Kuntz'tan Abdülkerim Bardakçı ve oruç açıklaması

    "HANGİ SİSTEM OLURSA OLSUN..."

    "Kasım ayındaki maçlarda aslında 3'lü oynadığımızda Çağlar da kadrodaydı. Son maçın hazırlığında bu konu üzerinde çalıştık ama belki sahaya yansıtmakta zorluk çekmiş olabilirler. İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlardı. İkili mücadeledeki gerekli olan güç-kuvvet, istek, uyanıklılık... Eğer siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistem oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor."

     
  • Kuntz'tan Abdülkerim Bardakçı ve oruç açıklaması

    "GALLER MAÇINI BAZ ALMIYORUZ"

    "Hırvatistan'ın son yıllardaki performansını biliyoruz. Hepimiz izledik. Futbolda böyle şeyler olabilir. Son dakikada taçtan atışmış bir golle yenilen bir golle şanssızlık olarak addedilebilir. Biz hazırlıklarımızı Hırvatistan'ı bildiğimiz şekliyle kafamızda analiz ettik. Ona göre hazırlandık. Galler maçını baz almıyoruz."
  • Kuntz'tan Abdülkerim Bardakçı ve oruç açıklaması

    "ORUÇ İDDİALARI YÜZDE YÜZ YALAN"

    "Ben Ramazan ayına saygı duyuyorum. Bunlar dedikodudan ibaret. Bütün kararlarımızı oyuncularımızın performansları doğrultusunda veriyoruz. Bu yüzde yüz olan bir yalandır. Bu Ermenistan maçından sonra da bana soruldu. Bugün de Hırvat basın mensubundan duyulan bir soru. Bu tarz durumları yayan ve yaymaktan zevk alan insanlarla nasıl bir iletişim halinde olmalıyız?"
  • Kuntz'tan Abdülkerim Bardakçı ve oruç açıklaması

    "HERHANGİ BİR ÜLKEYİ KOPYALAYAMAYIZ"

    "Burada öncelikle yönetim kurulumuz, başkanımız aynı zamanda Hamit Bey, Avrupa'nın birçok yerinde farklı akademileri ziyaret ettiler. Burada sırf Almanya'ya endekslenmediler, farklı ülkeleri de ziyaret ettik. Belçika'yı da analiz ettiler. Zaten bu yola çıkıldığında hem yönetim bazında hem Hamit Bey tarafından şu biliniyordu; herhangi bir şekilde bir ülkenin futbolunu kopyalayıp Türkiye'ye yerleştirmek gibi bir imkanımız yok. Bu gerçekçi olmaz. Onların ziyaretlerden toplanan bilgileri analiz edip en doğru şekilde bir Türkiye futbol alt yapı sistemi nasıl oluşabilir, en doğrusu ne olur, bunun üzerinde çalışıyorlar. Bu da biraz süreç alacaktır."
  • Kuntz'tan Abdülkerim Bardakçı ve oruç açıklaması

    ABDÜLKERİM BARDAKCI AÇIKLAMASI

    "Biz kamp için pazar günü toplandık. 4 günlük sürecin 3 gününü Abdülkerim hastanede geçirdi. Oradaki tedavi olduğu nöroloji bölümündeki uzman doktor bize rapor gönderdi. Bu raporda onun biraz dinlenmesi gerektiğini ve yaklaşık 2 haftalık tedavi süreci olacağı söylenmişti. Böyle bir net rapor aldığınızda uzmanlara güvenmeniz gerekiyor. Aynı zamanda futbolcular takımlar için çok önemli. Bize böyle bir rapor veriliyorsa, oyuncuları hiçbir şekilde riske sokamayız. Bu doğrultuda bu kararı verdik. Dün oynamasına şaşırmadım değil. Eğer bu süreçte tedavisi iyi gidiyorsa, oynayabilecek seviyedeyse buraya gelmesi sağlansa o bizim için daha olumlu olabilirdi."
  • Kuntz'tan Abdülkerim Bardakçı ve oruç açıklaması

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