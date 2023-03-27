"HERHANGİ BİR ÜLKEYİ KOPYALAYAMAYIZ"

"Burada öncelikle yönetim kurulumuz, başkanımız aynı zamanda Hamit Bey, Avrupa'nın birçok yerinde farklı akademileri ziyaret ettiler. Burada sırf Almanya'ya endekslenmediler, farklı ülkeleri de ziyaret ettik. Belçika'yı da analiz ettiler. Zaten bu yola çıkıldığında hem yönetim bazında hem Hamit Bey tarafından şu biliniyordu; herhangi bir şekilde bir ülkenin futbolunu kopyalayıp Türkiye'ye yerleştirmek gibi bir imkanımız yok. Bu gerçekçi olmaz. Onların ziyaretlerden toplanan bilgileri analiz edip en doğru şekilde bir Türkiye futbol alt yapı sistemi nasıl oluşabilir, en doğrusu ne olur, bunun üzerinde çalışıyorlar. Bu da biraz süreç alacaktır."