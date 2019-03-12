Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın çimlerine adeta bebek hassasiyetiyle bakılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde yapılan 27 bin 500 seyirci kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı, zemininin güzelliğiyle spor otoriterleri ve sporseverlerin dikkatini çekiyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un iç saha maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadı'nın alttan ısıtmalı zemini, kış aylarında dondurucu soğuklar yaşanmasına rağmen Türkiye'nin en iyi saha zeminlerinden biri olarak gösteriliyor.

Stadın zemininin bakımı, 4 kişilik ekiple özenli ve hassas bir şekilde yapılıyor.

ŞİMŞEK: "TÜM GAYRETİMİZ, FUTBOLCULARIN SAKATLIK YAŞAMADAN OYNAMASI"

Sivasspor Kulübü Stadyum Müdürü Fatih Şimşek yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en iyi saha zeminlerinden birine sahip olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Tüm gayretimiz, futbolcuların sakatlık yaşamadan oynaması." diyen Şimşek, "Bu bir canlı, ne kadar severseniz size karşılığını verir. Tabii bunda bizim çalışma arkadaşlarımızın da büyük katkısı var çünkü çimin üzerinden ellerini hiç çekmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta bu yıl kış şartlarının çok ağır geçtiğini ve hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğünü dile getiren Şimşek, "Allah'a çok şükür ki biz çalışmamızın karşılığını takdirle federasyondan, yönetimimizden, taraftarımızdan alıyoruz. Biz şehrimizi, takımımızı seviyoruz. Biz futbolculara her zaman iyi zemin hazırlamak zorundayız. Bunun için de elimizden geleni ekip arkadaşlarımız ile yapıyoruz. Allah'ın izniyle yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

STAT KUPA FİNALİNE HAZIRLANACAK

Ziraat Türkiye Kupası finalinin Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacağını anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

"O zamana kadar da eksiklerimizi toparlayacağız, sahamızı daha da iyi göreceksiniz. Kışın zemin ısıtmamız hiç kapanmadan çalışıyor. Zemin ısısını belirli bir derecede tutuyoruz. Çimin hastalığı oluyor, bakıyorlar. Vitamini eksik oluyor, hemen veriliyor. Yani bir bebek gibi bakımını yapıyoruz. Ne olursa hemen müdahale ediyoruz, maç sonrası bütün bakımları yapılıyor. 15 günlük süreçte tekrar bir sonraki maça hazır hale getiriyoruz.

Çoğu statta mevsimsel durumlardan dolayı yaşanan sıkıntılar var. Bizim burada da en büyük sorunumuz soğuk hava ve eksi 30 dereceleri görüyoruz. Kışın ister istemez çimin yüzeyinde yanmalar oluyor. Bu durumlarda nasıl bir bebeğe gıda takviyesi, ilaç yapılıyorsa biz de hemen onu yapıyoruz. Maç sorası zeminde yırtılmalar ve açılmalar oluyor. Arkadaşlar hemen tohum ve kumunu atarak bu yırtıkları kapatıyor. Alttan ısıtmamız çalıştığı için tohumlar hemen çıkıyor. Şu anda Türkiye'deki statlar içinde çim zemin olarak Kayseri ile 1 ve 2. sıradayız."

YAĞMUR: "ÇİMLER ÇOCUK GİBİDİR"

Yeni 4 Eylül Stadı'nın çim sorumlusu Mehmet Yağmur, çimlerin maçtan önce ve sonra olmak üzere iki ayrı bakımının olduğunu belirtti.

Maçtan sonra zeminin bozulan kısımlarını iyileştirmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Yağmur, "Bunlar futbolcu sağlığı için çok önemli. Sporcu sağlığı açısından çok önemli olduğu için bu yırtıkların hepsinin tamir edilmesi gerekiyor. Tedavi edildikten sonra açıkta kalan yırtıklar kapanmıyorsa bunları tohum ve ince kum ile kapatıp 15 gün içerisinde çimlerin çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çimler bir çocuk gibidir. İlgini çektiğin an hemen gerilemeye başlar. Bu yüzden çimden elimizi çekmiyoruz. Bakımlarını devamlı olarak kontrol ediyoruz." diyen Yağmur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çim bir canlı, bitki sadece su ile yaşayan bir şey değil. Bunun besinini, gübresini vermemiz gerekir. Bunları verdiğimiz zaman sahamız futbolcuların futbol oynayacağı ve hoşnut olacağı bir hale geliyor. Bir anne çocuğuna nasıl şefkat gösteriyorsa, biz de çocuğumuz gibi ellerimiz ile kontrol ederek bakımlarını aksatmadan yapıyoruz."

Yağmur, ekip arkadaşlarıyla Türkiye'nin en iyi saha zeminini maçlara hazırlamanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası final maçının 16 Mayıs 2019 Perşembe günü Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.