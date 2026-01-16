Habertürk
        Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! - Voleybol Haberleri

        Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

        AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 13:10 Güncelleme: 16.01.2026 - 13:10
        Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
        AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

        Kupada çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi, AXA Sigorta Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleştirildi.

        Kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken ve yöneticiler katıldı.

        TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun Avrupa ve dünyada hayatın gerçeği olduğunu belirterek, "Türk voleybolu dünyanın ve Avrupa'nın zirvesinde. İtalyan takımları bizlere üstünlük kuruyordu. Bu sezon 1 kez galip gelebildiler. En iyi voleybol ligine sahibiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Avrupa'da tüm kupalara talibiz. AXA'nın Türk voleyboluna kattığı değeri tartışamayız. Yine en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. İnşallah kazasız belasız bir organizasyon gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

        Voleybolu çok sevdiklerini anlatan Yavuz Ölken ise "AXA Sigorta markasının Kupa Voley ile anılması bizleri gururlandırıyor. Fark oluşturmak istiyoruz. Avrupa ve lig yolculuğunda doğru bir takvimde bir arada olacağız. Hayırlı bir kura çekimi olsun. Sporcularımızın sağlığıyla, başarılarıyla gurur duyalım. Bu sene harika organizasyonlar var. Heyecan her sene dorukta. Başkanımıza çok teşekkür etmek lazım. Türk voleybol markası dünyanın bir gerçeği." diye konuştu.

        Çeyrek finale doğrudan katılan kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ve Galatasaray Daikin ile erkeklerde Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana ve On Hotels Alanya Belediyespor kurada seribaşı olarak ev sahibi avantajına sahip olacak.

        AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları kadınlarda 3-4 Mart, erkeklerde ise 4-5 Şubat tarihlerinde oynanacak.

        Kupada çeyrek final müsabakaları tek maç üzerinden yapılacak. Galip gelen takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek.

        Bu arada AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olacak takım, Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil edecek.

        Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:

        KADINLAR

        VakıfBank-Zeren Spor

        Galatasaray Daikin-Kuzeyboru

        Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo

        Eczacıbaşı Dynavit-Göztepe

        Kadınlar Dörtlü Final'de VakıfBank-Zeren Spor ve Galatasaray Daikin-Kuzeyboru maçlarının galipleri karşı karşıya gelecek. Organizasyonun diğer eşleşmelerinde ise Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo ve Eczacıbaşı Dynavit-Göztepe müsabakalarının galip gelenleri yarı finalde karşılaşacak.

        ERKEKLER

        Ziraat Bankkart-Altekma

        On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor

        Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

        Fenerbahçe Medicana-Spor Toto

        Dörtlü Final'de Ziraat Bankkart-Altekma ve On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor ile, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Medicana-Spor Toto eşleşmelerinin kazananları yarı finalde karşı karşıya gelecek.

