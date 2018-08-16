Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonu 1. tur karşılaşma programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 28-29 Ağustos'ta oynanacak maçların programı şöyle:
28 Ağustos Salı:
14.30 Yeni Amasyaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Amasya 12 Haziran)
14.30 Karaman Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Kemal Kaynaş)
16.30 Karadeniz Ereğli Belediyespor-1074 Çankırıspor (Beyçayırı)
29 Ağustos Çarşamba:
14.30 Sinopspor-Ünye 1957 Spor (Sinop Merkez Orduköyü Futbol Sahası)
15.15 Kilis Belediyespor-Diyarbakır Yolspor (7 Aralık)
15.30 Iğdır Es Spor-Ağrı 1970 Spor (Iğdır Kışla Semt Sahası)
15.30 Serhat Ardahanspor-Sarıkamış Gençlerbirliği Spor (Halil Efendi Sentetik Sahası)
15.30 Yüksekova Belediyespor-Muş Menderesspor (Yüksekova İlçe)
15.30 Bitlis Özgüzelderespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Bitlis 8 Ağustos)
15.30 1955 Batman Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi Spor (Batman 19 Mayıs 1 Nolu Sentetik Saha)
15.30 Dersim 62 Spor-Karlıova Yıldırımspor (Tunceli Atatürk)
16.00 68 Aksaray Belediyespor-Mut İdmanyurdu Belediyespor (Aksaray Dağılgan)
16.30 Gaziosmanpaşaspor-Edirnespor (Yıldıztabya)
16.30 Çengelköy Futbol Yatırımları-Çerkezköy 1911 Spor (Çavuşbaşı Hanefi Dilmaç)
16.30 Altınova Belediyespor-Çayırovaspor (Hersekzade Ahmet Paşa)
16.30 Bozüyük Vitraspor-Belediye Derincespor (Bozüyük İlçe)
16.30 Maltepespor-Beylerbeyi (Maltepe Hasan Polat)
16.30 Yeniçağa Spor-Bartınspor (Yeniçağa İlçe)
16.30 Kütahyaspor-Ödemiş Spor (Zafertepe Sahası)
16.30 Bucak Belediye Oğuzhan Spor-Bigaspor (Bucak İlçe)
- Isparta Davrazspor-Kale Belediyespor (Isparta Atatürk) (Saati daha sonra açıklanacak) GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ