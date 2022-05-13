'Kurak Günler'in afişi çıktı

Emin Alper’in yeni uzun metrajlı filmi Kurak Günler dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirmek için gün sayıyor. Festivalin ‘Belirli Bir Bakış’ (‘Un Certain Regard’) bölümünde yarışacak olan filmin dünya galası, 23 Mayıs Pazartesi günü Salle Debussy’de yapılacak.

Bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alan filmin festival afişi yayınlandı. Afiş tasarımı Arda Aktaş’ın (Daire) imzasını taşıyor.

Alper’in dördüncü uzun metrajlı filmi Kurak Günler’in başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç paylaşırken yardımcı rollerde Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz yer alıyor.

Ay Yapım, Liman Film ve Zola Yapım’ın yapımcısı olduğu Kurak Günler T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği almıştı. Türkiye-Fransa-Almanya-Hollanda-Yunanistan-Hırvatistan ortak yapımı filmin Türkiye’de sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.