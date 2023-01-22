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Haberler Gündem Çevre Kuraklık tablosu ağırlaşıyor! Tarım merkezinde tehlike büyüyor
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Türkiye'nin kuraklık tablosu ağırlaşıyor! Bir tarım merkezinde daha tehlike büyüyor

İklim değişikliğinin etkisi olarak tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan kurakta tablo gün geçtikçe ağırlaşıyor. "Türkiye'nin tahıl ambarı" olarak bilinen İç Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım alanlarından Konya Ovası'nda, beklenen yağışlar düşmediği için tehlike artıyor. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Konya Havzası'nda, durum gün geçtikçe kötüye gidiyor. Hala yağmur veya kar yok. Eskiden bu zamanlarda, kapıdan dışarıya çıkamıyorduk. Şu anda sahada 3'te 2 hasar var. Kurak alanlarda yüzde 50, yüzde 70 arasında sıkıntı var. İnsan yaşamı için önemli olan; hava, su ve gıda. Onun için hep birlikte suyumuza sahip çıkmamız gerekiyor" dedi

Kuraklık tablosu ağırlaşıyor! Tarım merkezinde tehlike büyüyor
DHA

İki milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. "Türkiye'nin tahıl ambarı" olarak bilinen İç Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden Konya Ovası'nda ise beklenen yağışlar düşmediği için kuraklık tehlikesi yaşanıyor.

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, kuraklık nedeniyle ekilen ürünlerin zarar görmeye başladığını söyledi.

Kavuneker, söz konusu zararın yağışsız geçen her gün daha da artacağını belirterek, "Konya Havzası'nda, durum gün geçtikçe kötüye gidiyor. Hala yağmur veya kar yok. Eskiden bu zamanlarda, kapıdan dışarıya çıkamıyorduk" dedi

"TOHUM ÇİMLENDİ AMA TOPRAĞIN ALTINDA KALDI"

Ekim ve kasım aylarının sonuna doğru çok hafif yağışlar olduğunu hatırlatan Rıfat Kavuneker, "O yağışlardan dolayı tohum çimlendi, ama toprağın altında kaldı ve bozulmaya yön tuttu. Şu anda sahada 3'te 2 hasar var. Kurak alanlarda yüzde 50, yüzde 70 arasında sıkıntı var. Yağışsız ortam devam edecek olursa; bu oran yüzde 100 kurak alana doğru gidiyor" dedi.

"MAALESEF UZUN BİR PERİYOTTA GÖRÜLMÜYOR"

Su kullanımının önemine de dikkat çeken Kavuneker, şunları söyledi:

"Çiftçi acilen yağış bekliyor, ama maalesef uzun bir periyotta da görülmüyor. Suyun önemi daha da arttı. O yüzden dış havzalardan buralara su aktarımı yapılması gerekiyor. Suyu, çiftçisinden esnafına, sanayicisine, ev kadınına kadar çok tasarruflu kullanmamız lazım.

SUYUMUZA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR

Dünyada su ile gıdaya ulaşamazsak; hayat diye bir şey kalmaz. Ne teknolojinin ne de başka bir şeyin önemi var. İnsan yaşamı için önemli olan; hava, su ve gıda. Onun için hep birlikte suyumuza sahip çıkmamız gerekiyor."

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