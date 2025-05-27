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        Kuraklık+zirai don= Tehlike kapıda

        Kuraklık ve üstüne gelen zirai don, tarımsal üretimi ve su kaynaklarını tehdit ediyor. Uzmanlar 'acil önlem' diyor… Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 27.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:01
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        Kuraklık+zirai don= Tehlike kapıda
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        Bilimsel verilere göre; 2025 su yılı, Karadeniz Bölgesi hariç kurak geçti. Üstelik bir de geçtiğimiz ay yaşanan zirai don, tarımsal üretimi etkiledi.

        Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, uyarılarını şöyle dile getiriyor:

        * Su Politikaları Derneği olarak son 5 yıldır ülkemizin belirli bölgelerinde yaşanan bölgesel kuraklığın sıklığı ve şiddetinde artışlar olduğunu belirledik. Bu durum 2025 yılı için de devam etti ancak bu kez kuraklık ve zirai don birlikte oluşunca tarımsal üretim ve çiftçilerimiz üzerinde etkili daha da arttı. Bu durumun üretimin azalmasına ve gıda fiyatlarında artışa neden olma riski var. Bunun yansıra bazı ürünlerde ihracat gelirlerinin azalmasına da neden olabilir.

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        * Diğer taraftan zaten yüksek olan gıda enflasyonunun daha da artması sonucunu doğurabilir. Eğer çiftçilere acil ek destekler verilmez ise üreticilerin üretimden çekilmesine de neden olabilecektir.

        * Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı İklim Değerlendirmesi Raporunda yer alan grafikte Türkiye’de yıllık meteorolojik afet sayısında çok hızlı bir artış göze çarpıyor. Bu durum bu yıl olduğu gibi kuraklık ve zirai don afetlerinin aynı dönemde yaşanması olasılığının da artabileceğini ortaya koyuyor. Bu artış eğilimi Su, Enerji, Gıda ve Çevre güvenliğimiz gibi alanlarda alınması gereken tedbirlerin daha acil hale geldiğini gösteriyor.

        * Tarımsal üretimin zaman zaman oluşabilen olağandışı meteorolojik olaylardan dolayı bazı doğal riskleri bulunuyor. Ancak bu riskler artmakta ve su güvenliğimizi ve tarımsal üretim güvenliğimizi daha çok etkiliyor. Bu nedenle kuraklığa karşı dirençli tohum üretiminden, çiftçi eğitimine ve aşırı hava olaylarına karşı tahmin ve erken uyarı sistemleri oluşturmadan, kuraklık karar destek sistemleri kurulmasına kadar birçok önlem acilen alınmalı. Sulama sistemlerinde kapalı basınçlı sisteme geçiş için verilen devlet teşvikleri arttırılmalıdır.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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