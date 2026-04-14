        2026 Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olmasıyla birlikte milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyelerine çevirdi. "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" ve "2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?" soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alırken, ödeme takvimine ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bayram öncesinde hesaplara yatırılması beklenen ikramiyelerle ilgili resmi açıklamalar merakla takip ediliyor. İşte detaylar...

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 13:41 Güncelleme:
        Kurban Bayramı’na sayılı günler kala emekliler için bayram ikramiyesi heyecanı artmaya başladı. 27 Mayıs 2026’da başlayacak bayram öncesinde "emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar?" ve "ikramiyeler hangi tarihte yatacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Emekli ödeme takvimi ve ikramiye tutarına ilişkin son durum, özellikle sabit gelirli vatandaşlar için büyük önem taşıyor. İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi...

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri ve günleri aşağıda belirtilmiştir:

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)

        Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026 NE KADAR?

        Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 4 bin TL ödenecek.

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri bayram tarihinden 6 gün önce yatırılmaya başladı. Bu duruma göre Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin de 6 gün önceden yatırılmaya başlayacağı düşünüldüğünde, ikramiyelerin 21 Mayıs'ta maaş ödeme tarihlerine göre öncelik verilerek ödenmeye başlaması bekleniyor.

        Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

