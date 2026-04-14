İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!

İstanbul Ümraniye'de, gece yarısı yaşanan gasp dehşeti, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla son buldu. Genç çiftin aracı, silahlı ve maskeli bir saldırganın tehdidiyle gasp edildi. Olayın ardından başlatılan çalışmada sahte plaka takarak izini kaybettirmeye çalışan gaspçı, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. Maskeli saldırganın kıskıvrak yakalandığı anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.