Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekliler, son günlerde bu sorunun cevabını arıyor. Peki; Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödencek.? Kurban Bayramı ne emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte cevabı...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK - ÖDENECEK?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler bayram ikramiyesinin yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi verilecek. Ancak, Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman verileceği henüz bilinmiyor. Ancak, ikramiyelerin Arefe gününden önce verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı 1. günü - 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 2. günü - 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3. günü - 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. günü - 24 Ağustos Cuma günü

EMEKLİ MAAŞIM NE KADAR OLDU?

Emekli maaşları Temmuz ayında yüzde 5,17 puan enflasyon farkı ile yeni şeklini aldı. Buna göre; en düşük emekli maaşı 940 liradan 1026 TL'ye çıkarıldı. En düşük memur emeklisi 2075 TL oldu. Esnaf emeklisi maaşı 1.249 lira, çifçi maaşı ise 1.178 TL oldu.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sayfada 'vatandaş' sekmesine tıklamalısınız. Açılan sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapabilirsiniz. "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgilerinizi kullarak" SGK'nın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfada kimlik bilgilerinizin yanı sıra hizmet dökümünüzün görüntülenir. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerektiğiniz unutmayın.

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