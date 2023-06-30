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En güzel bayram mesajları ve sözleri! 2023 kısa, uzun, anlamlı, dualı ve resimli Kurban Bayramı mesajları

İslam alemi bir Kurban Bayramı'nı daha büyük bir coşkuyla yaşıyor. Yurdumuzun dört bir yanında binlerce vatandaş, bu güzel günlerde sevdiklerinin bayramını kutluyor. İşte, gerek sosyal medya üzerinden gerek kısa mesaj yoluyla gönderebileceğiniz en güzel Kurban Bayramı mesajları...

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  • KURBAN BAYRAMI mesajları ve sözleri! 2023 kısa, uzun, anlamlı, dini, dualı ve resimli ve yeni Kurban Bayramı mesajları! Hayırlı bayramlar...

    Kurban Bayramınız kutlu olsun! Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm hızıyla devam eden bayramda kutlamalar sürüyor. 4,5 gün sürecek olan ve 2 Temmuz itibariyle veda edeceğimiz bayram için en güzel mesajları ve sözleri bir araya getirdik. İşte, birbirinden anlamlı 2023 Kurban Bayramı mesajları ve sözleri...

    EN GÜZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2023

    Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…
  • KURBAN BAYRAMI mesajları ve sözleri! 2023 kısa, uzun, anlamlı, dini, dualı ve resimli ve yeni Kurban Bayramı mesajları! Hayırlı bayramlar...

    Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!
  • KURBAN BAYRAMI mesajları ve sözleri! 2023 kısa, uzun, anlamlı, dini, dualı ve resimli ve yeni Kurban Bayramı mesajları! Hayırlı bayramlar...

    Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

    Sevdiklerinizle birlikte huzur ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramı'nın getirdiği güzellikleri paylaşarak sevgi ve hoşgörüyü pekiştirmemiz dileğiyle, bayramınız kutlu olsun.
  • KURBAN BAYRAMI mesajları ve sözleri! 2023 kısa, uzun, anlamlı, dini, dualı ve resimli ve yeni Kurban Bayramı mesajları! Hayırlı bayramlar...

    EN ANLAMLI KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

    Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

    Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
  • KURBAN BAYRAMI mesajları ve sözleri! 2023 kısa, uzun, anlamlı, dini, dualı ve resimli ve yeni Kurban Bayramı mesajları! Hayırlı bayramlar...

    Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

    Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun! 
  • KURBAN BAYRAMI mesajları ve sözleri! 2023 kısa, uzun, anlamlı, dini, dualı ve resimli ve yeni Kurban Bayramı mesajları! Hayırlı bayramlar...

    Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim.
  • KURBAN BAYRAMI mesajları ve sözleri! 2023 kısa, uzun, anlamlı, dini, dualı ve resimli ve yeni Kurban Bayramı mesajları! Hayırlı bayramlar...

    Kurban Bayramı'nın geldiği şu günlerde, dualarımızın kabul olması ve sevgiyle dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle en içten selamlarımı gönderiyorum. Bayramınız mübarek olsun, iyi bayramlar
  • KURBAN BAYRAMI mesajları ve sözleri! 2023 kısa, uzun, anlamlı, dini, dualı ve resimli ve yeni Kurban Bayramı mesajları! Hayırlı bayramlar...

    Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…

    Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.
  • KURBAN BAYRAMI mesajları ve sözleri! 2023 kısa, uzun, anlamlı, dini, dualı ve resimli ve yeni Kurban Bayramı mesajları! Hayırlı bayramlar...

    Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Nice Ramazan Bayramlarına...

    Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun.
  • KURBAN BAYRAMI mesajları ve sözleri! 2023 kısa, uzun, anlamlı, dini, dualı ve resimli ve yeni Kurban Bayramı mesajları! Hayırlı bayramlar...

    Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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