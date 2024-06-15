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        Haberler Bilgi Gündem Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan köprü ve otoyollar: Bayram boyunca hangi köprü ve otoyollar bedava?

        Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak köprü ve otoyollar hangileri?

        Kurban Bayramı'nın gelmesiyle milyonlarca araç sahibi bayramda ücretsiz hizmet verecek köprü ve otoyolları araştırıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz olan köprü ve otoyollar belli oldu. İşte, 2024 Kurban Bayramı nedeniyle bedava olan otoyol ve köprüler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 14:16 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:16
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        Kurban Bayramı'nın gelmesiyle milyonlarca vatandaş tatil veya akraba ziyareti yapmak için yollara dökülüyor. Bayram boyunca Türkiye'de toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Araba sahiplerinin de bu uygulamadan yararlanması için bazı köprü ve otoyollar da bayram süresince bedava olacak. Peki, 2024 Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan otoyol ve köprüler hangileri? İşte, detaylar...

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        KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?

        Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; bayram boyunca ücretsiz olacak otoyol ve köprüler kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklama şu şekilde;

        15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 00:00'dan başlayarak (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) 24 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ücretsiz olacak.

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        KURBAN BAYRAMI'NDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜLER

        KGM'den yapılan açıklamaya göre, belirtilen aynı tarihlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden de geçişler ücretsiz olacak.

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        DİĞER KÖPRÜ VE OTOYOLLAR UYGULAMAYA DAHİL DEĞİL

        Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılarak işletmeye açılan Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Aydın-Denizli Otoyolu bu uygulama kapsamında yer almamakta olup, ücretli hizmet vermeye devam edecek.

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