İslam aleminin en çok merak ettiği konular arasında yer alan Kurban Bayramı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Diyanet 2022 dini günler takvimi yayınladı. Peki, Kurban Bayramı 2022 ne zaman? Kurban Bayramı hangi ayda, ayın kaçında? İşte 2022 Diyanet Kurban Bayramı tarihi

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.