Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kurban Bayramı ne zaman 2024? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, hafta sonu ile birleşecek mi, bayrama kaç gün kaldı?

        Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, birleştirilecek mi?

        Kurban Bayramı yaklaşıyor; piyasalarda kurban pazarı hareketliliği de kendini göstermeye başladı. Bayramı bekleyen milyonlarca vatandaş aynı zamanda Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını, geçen bayram gibi birleştirilme ihtimalini merak ediyor. İşte, 2024 Kurban Bayramı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2024 yılının son dini bayramı için kesim bedelleri açıklandı. Diyanet İşleri kurban kesim bedelini yurt içi 11.750 TL, yurt dışı 4.750 TL olarak belirledi. Şimdi ise bayramı bekleyen milyonlarca vatandaş, "Kurban Bayramı ne zaman?" diye soruyor. İşte, detaylar...

        2

        2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.

        3

        2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

        Kurban Bayramı tatili resmi olarak arife günü ile beraber 4,5 gün sürecek. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günün de tatil ilan edilmesi durumunda 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar arası tatil olacak.

        Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

        4

        KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

        29 Nisan 2024 Pazartesi itibarıyla Kurban Bayramı'na 36 gün kaldı.

        5

        2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

        Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)

        Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

        Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

        Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

        Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

        Öğretmen il içi tayin başvuruları başlıyor!
        Öğretmen il içi tayin başvuruları başlıyor!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar
        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil