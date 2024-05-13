Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, birleştirilecek mi?
Kurban Bayramı yaklaşıyor; piyasalarda kurban pazarı hareketliliği de kendini göstermeye başladı. Bayramı bekleyen milyonlarca vatandaş aynı zamanda Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını, geçen bayram gibi birleştirilme ihtimalini merak ediyor. İşte, 2024 Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2024 yılının son dini bayramı için kesim bedelleri açıklandı. Diyanet İşleri kurban kesim bedelini yurt içi 11.750 TL, yurt dışı 4.750 TL olarak belirledi. Şimdi ise bayramı bekleyen milyonlarca vatandaş, "Kurban Bayramı ne zaman?" diye soruyor. İşte, detaylar...
2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.
2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?
Kurban Bayramı tatili resmi olarak arife günü ile beraber 4,5 gün sürecek. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günün de tatil ilan edilmesi durumunda 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar arası tatil olacak.
Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?
29 Nisan 2024 Pazartesi itibarıyla Kurban Bayramı'na 36 gün kaldı.
2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba