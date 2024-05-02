Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatıldı mı?
İslam aleminin dini ikinci bayramlarından biri olan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. 2024 yılında Kurban bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor, 19 Haziran Çarşamba sona eriyor. İşte Kurban bayramı 2024 takvimi…
16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı, 19 Haziran Çarşamba sona erecek. Bayrama sayılı günler kala, en çok merak edilen ise tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı. Peki, bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatıldı mı?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor.
2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 19 Haziran Çarşamba günü sona eriyor.
Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran Salı
Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran Çarşamba
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?
Kurban bayramı tatili kaç gün henüz açıklanmadı ancak dört gün sürecek olan bayramın ilk günü haftasonuna, üç günü haftaiçi günlerine denk geliyor. Bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yok.