        Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, 9 güne uzatıldı mı? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

        Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2026 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

        Nisan ayının son günlerine girilirken, Kurban Bayramı'na yönelik araştırmalar hız kazandı. Bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek olan bayram öncesinde, tatil planlarını erkenden yapmak isteyen pek çok kişi geri sayımı sürdürüyor. Bayramın hangi tarihte başlayacağı ve tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, hangi günlere denk geliyor, tatil süresi 9 güne uzatılacak mı? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 10:32
        Nisan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte, bayram tatili merak ediliyor. Bu süreçte en çok merak edilen konuların başında ise Kurban Bayramı tarihleri geliyor. Özellikle önceden plan yapmak isteyen vatandaşlar, bayramın hangi günlere denk geldiğini ve tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini takvimine göre Kurban Bayramı’nın tarihleri netlik kazanmış durumda. Bu doğrultuda “2026 Kurban Bayramı ne zaman, tatil süresi kaç gün olacak, 9 güne uzatıldı mı?” sorularının cevabı haberimizde...

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek.

        KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?

        Kurban Bayramı’na 29 Nisan bugün itibaren 28 gün kaldı.

        KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Kurban bayramı tarihleri şöyle:

        Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, 9 GÜNE UZATILDI MI?

        2026 yılında Kurban Bayramı tatili, arife gününün yarım gün sayılması ve bayramın dört gün sürmesiyle birlikte toplamda 4,5 gün olarak uygulanacak.

        Ancak Pazartesi gününün de resmi tatil kapsamına alınması durumunda, tatil süresinin 9 güne kadar uzaması gündeme gelebilir. Bu ihtimalin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise yetkili kurumlardan yapılacak resmi açıklamalarla kesinlik kazanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arnavutköy Sahili'nde erkek cesedi bulundu

        Arnavutköy Karaburun Sahili'nde bir erkek cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu. Ceset yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu