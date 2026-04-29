Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2026 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu?
Nisan ayının son günlerine girilirken, Kurban Bayramı'na yönelik araştırmalar hız kazandı. Bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek olan bayram öncesinde, tatil planlarını erkenden yapmak isteyen pek çok kişi geri sayımı sürdürüyor. Bayramın hangi tarihte başlayacağı ve tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, hangi günlere denk geliyor, tatil süresi 9 güne uzatılacak mı? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek.
KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?
Kurban Bayramı’na 29 Nisan bugün itibaren 28 gün kaldı.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Kurban bayramı tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, 9 GÜNE UZATILDI MI?
2026 yılında Kurban Bayramı tatili, arife gününün yarım gün sayılması ve bayramın dört gün sürmesiyle birlikte toplamda 4,5 gün olarak uygulanacak.
Ancak Pazartesi gününün de resmi tatil kapsamına alınması durumunda, tatil süresinin 9 güne kadar uzaması gündeme gelebilir. Bu ihtimalin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise yetkili kurumlardan yapılacak resmi açıklamalarla kesinlik kazanacak.