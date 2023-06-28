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Kurban Bayramında oruç tutulur mu ve kaç gün tutulur?

2023 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'nda milyonlarca Müslüman, İbrahim peygamberin sadakatini ve Allah'a olan bağlılığını simgelemek amacıyla bir kurban keserler. Aynı zamanda Hac ibadetinin de yerine getirildiği tarih olan Zilhicce ayında oruç tutulup tutulamayacağı da merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nda oruç tutmak isteyen Müslümanlar, Arefe günü güneş doğmadan önce sahura kalkarak oruca başlarlar ve gün batımında iftarlarını açarlar. İşte Kurban Bayramı orucu hakkında merak edilenler...

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  • Kurban Bayramı orucu var mı? 2023 Kurban Bayramında oruç tutulur mu ve kaç gün tutulur?

    Kurban Bayramı orucu, yılın ikinci dini bayramının gelişiyle birlikte araştırılıyor. Müslümanlar, Allah'a yakınlaşmak ve O'nun rızasını kazanmak amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları kurban ediyorlar. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününde eda edilmeye başlanılan Kurban Bayramında oruç tutulup tutulmayacağı merak konusu oldu. İşte Kurban Bayramında oruç tutulur mu ve kaç gün tutulur? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...
  • Kurban Bayramı orucu var mı? 2023 Kurban Bayramında oruç tutulur mu ve kaç gün tutulur?

    AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

    Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın arefe gününde oruç tutup tutmama konusu tartışılır.

    Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.
  • Kurban Bayramı orucu var mı? 2023 Kurban Bayramında oruç tutulur mu ve kaç gün tutulur?

    BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

    Diyanet’in konuya ilişkin açıklaması şöyle: Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve Kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336).
  • Kurban Bayramı orucu var mı? 2023 Kurban Bayramında oruç tutulur mu ve kaç gün tutulur?

    ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

    Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur." (Müslim, Sıyam, 196-197) buyurmuştur. 

    Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve halsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebu Davud, Savm, 64).

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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