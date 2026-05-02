KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ 2026: Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Kurban Bayramı heyecanı başladı. Hem uzun bir tatil yapmak hem de dini vecibelerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında, 'Kurban Bayramı 9 gün olacak mı?' sorusu geliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Ayrıntılar haberimizde.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. Bayramın tarihleri ise şöyle:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Arefe gününün Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, 25 Mayıs Pazartesi gününün ve Salı sabahının kamu çalışanları için idari izin kapsamına alınması ihtimali gündeme gelebilir. Böyle bir düzenleme yapılması durumunda, önceki hafta sonu ile bayram haftası birleşerek toplam tatil süresinin 9 güne çıkması mümkün olabilecektir.