KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ 2026: Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Kurban Bayramı heyecanı başladı. Hem uzun bir tatil yapmak hem de dini vecibelerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında, 'Kurban Bayramı 9 gün olacak mı?' sorusu geliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 10:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Kurban Bayramı’na yönelik heyecan artmaya başladı. Uzun bir tatil fırsatını değerlendirmek ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişinin gündeminde ise aynı soru yer alıyor: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Peki Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. Bayramın tarihleri ise şöyle:

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        3

        BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

        Arefe gününün Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, 25 Mayıs Pazartesi gününün ve Salı sabahının kamu çalışanları için idari izin kapsamına alınması ihtimali gündeme gelebilir. Böyle bir düzenleme yapılması durumunda, önceki hafta sonu ile bayram haftası birleşerek toplam tatil süresinin 9 güne çıkması mümkün olabilecektir.

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        Erol Evgin'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımı

        Erol Evgin, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Günü'nü kutladı  

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Haftanın Kitapları
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Yaren leylek baba oldu
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
