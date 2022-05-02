2022 yılında Kurban Bayramı'nın hangi günlerde olacağı merak ediliyor. İslam dininde büyük önemi olan dini günler Hicri takvime göre belirleniyor. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı için geri sayım başlamış durumda. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte Kurban Bayramı tarihi hakkında merak edilenker...