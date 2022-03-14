Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi ayda? soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. İslam dininde oldukça büyük önemi olan bayramlar, Diyanet dini günler Hicri takvimine göre belirleniyor. Ramazan ayına az bir süre kala vatandaşlar Kurban Bayramı 2022 tarihini de merak etti. İşte, 2022 Kurban Bayramı tarihi...