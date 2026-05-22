KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 2026: Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek?
Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala, milyonlarca vatandaş hem kurban ibadetini yerine getirmek hem de uzun bir tatil yapmak istiyor. Bu nedenle bayram tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ayrıntılar haberimizde.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu yıl Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba ile 30 Mayıs 2026 Cumartesi tarihleri arasında idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA ERECEK?
Tatilin 9 güne uzatılması ve hükümetin 25 Mayıs Pazartesi ile 26 Mayıs Salı günlerini idari izin kapsamına almasının ardından bayram tatili takvimi netleşti. Buna göre tatil planı şu şekilde olacak:
23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili
25 Mayıs Pazartesi: İdari izin
26 Mayıs Salı (Arife): İdari izin kapsamında yarım günün tam güne tamamlanması
27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri
31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü