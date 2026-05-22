        Haberler Bilgi Gündem KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 2026: Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek?

        Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala, milyonlarca vatandaş hem kurban ibadetini yerine getirmek hem de uzun bir tatil yapmak istiyor. Bu nedenle bayram tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 16:22 Güncelleme:
        1

        Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş hem ibadetlerini yerine getirmek hem de tatil planlarını netleştirmek için tarihleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda, bayram tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri merakla araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? İşte detaylar…

        2

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Bu yıl Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba ile 30 Mayıs 2026 Cumartesi tarihleri arasında idrak edilecek.

        3

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA ERECEK?

        Tatilin 9 güne uzatılması ve hükümetin 25 Mayıs Pazartesi ile 26 Mayıs Salı günlerini idari izin kapsamına almasının ardından bayram tatili takvimi netleşti. Buna göre tatil planı şu şekilde olacak:

        23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili

        25 Mayıs Pazartesi: İdari izin

        26 Mayıs Salı (Arife): İdari izin kapsamında yarım günün tam güne tamamlanması

        27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri

        31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü

        4
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bu ne hal? Donacaksın"