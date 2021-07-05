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Haberler Gündem Politika ERDOĞAN AÇIKLIYOR! Son dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısında, Kovid-19 aşı programı ve Kurban Bayramı tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor

ERDOĞAN AÇIKLIYOR! Son dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? - Haberler
Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?
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AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

15 Temmuz Perşembe, "Demokrasi ve Milli Birliği Günü" olarak anılırken, 2021 yılında Kurban Bayramı, 19 Temmuz arife olmak üzere, 20-21-22-23 Temmuz günlerine denk geliyor.

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