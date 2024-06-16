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        Haberler Bilgi Gündem Kurban kesildikten sonra kılınan namaz hangisi? Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şükür namazı kılınışı

        Şükür namazı nasıl kılınır? Kurban kesildikten sonra şükür namazı nasıl kılınır?

        Kurban Bayramı tüm coşkusu ile devam ediyor. 16 Haziran itibarıyla başlayan Kurban Bayramı 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Kurban ibadetini yerine getirmeyi düşünenler, bayram kapsamında kurban ibadetlerini araştırıyor. Bu kapsamda, "Şükür namazı nasıl kılınır?" sorusu yanıtını arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 22:24 Güncelleme: 16.06.2024 - 22:24
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        Kurban Bayramı sürerken "Kurban kesildikten sonra kılınan namaz hangisi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kurban kesildikten sonra kılınan şükür namazı 2 rekattan oluşmaktadır. Kurban kesen kişi iki rekat nafile namazı kılabilir. İstenilen saatte ve vakitte kılınan şükür namazı bir dileğin ve beklentinin gerçekleşmesinden dolayı kılındığı bilinmektedir. Peki, "Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" İşte ayrıntılar...

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        ŞÜKÜR NAMAZININ KILINIŞI

        Bir nimete kavuşan veya sıkıntıdan kurtulan kişi abdest aldıktan sonra "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra iki veya dört rekat namaz kılar ve secdede Allah'a şükreder ve edebildiği kadar dua eder.

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        ŞÜKÜR NAMAZININ KILINIŞI

        Bir nimete kavuşan veya sıkıntıdan kurtulan kişi abdest aldıktan sonra "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra iki veya dört rekat namaz kılar ve secdede Allah'a şükreder ve edebildiği kadar dua eder.

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        ŞÜKÜR NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

        Şükür namazı istenilen saatte ve vakitte kılınmaktadır. Şükür namazı kılacak kişi abdest aldıktan sonra kalben niyetini yapar. İlk olarak Subhaneke okunur ve besmele çekilir. Daha sonra Fatiha okunur.

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        Ayrıca Kuranı Kerimden en az üç ayet olacak gibi bir sure de okunur. Daha sonra rukuya gidilir ve Rabbiyel Azim de 3 defa okunur. Şükür namazı ve ya şükür secdesi sünnettir. O nedenle şükür namazının farzı yoktur.

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