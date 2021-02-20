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TESK Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam eden etkileri nedeniyle daha çok evde kalan vatandaşların ve sıkıntıda olan esnafın, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini belirtti.

Döviz kurlarının düştüğü bu dönemde elektrik ve doğalgaza indirim yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Palandöken, "Yaklaşık bir yıldır süren pandemi koşullarında ve dondurucu soğukların ülke genelinde etkili olduğu bu günlerde, vatandaşın ve esnafın yükünü bir nebze de olsa hafifletmek için elektrik ve doğalgaza kayda değer bir kış indirimi yapılmalı" ifadesini kullandı.

Esnafa, iş yerlerini yeniden açtıklarında enerji faturalarında kolaylık sağlanmasını da isteyen Palandöken, "Esnafın birikmiş elektrik ve doğal gaz borçları ertelenmeli. Pandemi sona erinceye kadar elektrik ve doğalgaz faturalarındaki vergi, fon ve diğer kesintiler kaldırılmalı" değerlendirmesinde bulundu.