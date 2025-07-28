Kürek sörfü yaparken suya düştü! 4 gündür aranıyor

Muğla'daki olay, 25 Temmuz'da akşam saatlerinde Sarnıç Mahallesi Akbük Koyunda meydana geldi. Semih Turan ve Turgay Tarakçı kürek sörfü yaptığı sırada suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce Semih Turan kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Turgay Tarakçı için ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı. Yaşanan kaza öncesi ikilinin kürek sörfü yaptığı anları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.

ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ile bölgede Turgay Tarakçı'yı arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına bir helikopterle de havadan destek veriliyor.