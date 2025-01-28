Küresel afetlerin faturası 368 milyar dolar

Aon Küresel Doğal Afetler Raporu sonuçlarına göre 2024 yılında küresel doğal afetler, özellikle ABD'deki kasırga ve şiddetli konvektif fırtınalar nedeniyle 368 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açarken sigorta pazarının yaptığı toplam ödeme 145 milyar dolar oldu. Sigorta kültürü daha yüksek olan Amerika kaynaklı afetlerin ağırlığına rağmen, toplam ekonomik zararın ancak yüzde 40'ı sigorta pazarı tarafından karşılanabildi. Sigortasız risklerin yarattığı ekonomik zarar toplumlar, işletmeler ve hükümetler için ciddi bir mali yük oluşturdu.

HELENA KASIRGASI İLK SIRADA

Helene Kasırgası, geçen yılın eylül ayında ABD kıyılarına ulaştı ve 75 milyar dolarlık zarara ve 243 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ekim ayında gerçekleşen Milton Kasırgası ise 35 milyar dolarlık zarar yarattı ve bu zararın 20 milyar doları sigorta pazarı tarafından karşılandı. Bu iki olay, küresel sigorta kayıpların yüzde 78'inin ABD'de gerçekleşmesinin başlıca nedenleri olarak öne çıkıyor.

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2024 yılında, her biri 1 milyar dolardan fazla ekonomik kayba yol açan en az 54 küresel afet yaşandı. Bu sayı, 44 olan 21. yüzyıl ortalamasının oldukça üzerinde. Milyar dolarlık felaketlerin sayısındaki artışın başlıca nedeni, ABD'deki şiddetli konvektif fırtına olaylarındaki artış oldu.

Yüksek riskli bölgelerde artan nüfus, varlıkların büyümesine ve doğal afetlerin yarattığı tahribatın da artmasına neden oluyor. Örneğin, kasırgaların çok olduğu Florida gibi bölgelerdeki büyümeler milyar dolarlık felaketlerin sayısını arttırıyor. Birçok bölgede, artan enflasyonun ve diğer ekonomik sebeplerin etkilerini de görüyoruz. İnşaat maliyetlerinin artması, iş gücünün azalması ve tedarik zinciri sorunları, doğal afetin yarattığı yıkımların tekrar inşa edilmesini gittikçe daha pahalı hale getiriyor.

KAYDEDİLEN EN SICAK YIL

2024'te global sıcaklık tarihteki en yüksek seviyeye çıktı. Bu durum sadece dünya genelinde yaşanan sıcak hava dalgaları ve rekor sıcaklıklarla kendini göstermedi aynı zamanda çeşitli risklerin şiddeti ve sıklığı üzerindeki sürekli etkilerle de ortaya çıktı. Bu da sıcaklık artışının etkilerini doğru bir şekilde değerlendirmek için güvenilir iklim verilerine ve analizlerine duyulan ihtiyacın altını çiziyor.