        Küresel güneş enerjisi kurulumları yılın ilk yarısında yüzde 64 arttı - Enerji Haberleri

        Küresel güneş enerjisi kurulumları yılın ilk yarısında yüzde 64 arttı

        Küresel güneş enerjisi kurulumları, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 380 gigavata ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 10:35 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:35
        Küresel güneş enerjisi kurulumları yılın ilk yarısında yüzde 64 arttı
        Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in analizine göre, küresel güneş enerjisi kurulumlarında bu yıl da rekor kırılması bekleniyor. Veriler, güneş enerjisinin yalnızca ivmesini değil, küresel enerji sistemini dönüştürmedeki belirleyici rolünü de ortaya koyuyor.

        Dünya genelinde yılın ilk 6 ayında 380 gigavatlık yeni kapasite devreye alınırken, bu miktar 2024'ün aynı dönemindeki 232 gigavata kıyasla yüzde 64 artış gösterdi.

        Geçen yıl küresel güneş enerjisi kurulumları 350 gigavatı eylülde aşarken söz konusu seviyeye bu yıl haziranda ulaşıldı.

        Küresel güneş enerjisinden elektrik üretimi, 2024'te bir önceki yıla göre 469 teravatsaatin üzerinde arttı. Bu artış bir önceki yıla göre yüzde 28 daha fazla. Son yıllarda güneş enerjisi kapasitesindeki hızlı artış, onu yeni elektrik üretiminde en hızlı büyüyen kaynak haline getirdi.

        Çin güneşte liderliğini sürdürüyor

        Bu yılın ilk yarısında Çin'de güneş enerjisi kurulumları, geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla arttı. Çin, 256 gigavatlık kurumla, bu alandaki küresel liderliğini sürdürdü. Ayrıca, Çin'in küresel toplam içindeki payı yüzde 54'ten yüzde 67'ye yükseldi.

        Aynı dönemde Çin dışındaki ülkeler toplam 124 gigavat kapasite devreye aldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışa işaret etti.

        Hindistan, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artışla 24 gigavat kapasite kurulumu gerçekleştirerek dünyada ikinci sırada yer aldı. ABD ise hükümetin temiz enerji yatırımlarını sınırlayan adımlarına rağmen 21 gigavatla üçüncü sırada yer aldı. ABD'de artış oranı yüzde 4'te kaldı.

        Ember'e göre, Afrika'da da büyüme hız kazanmaya başladı. Kıta, son 12 ayda Çin'den yaptığı güneş paneli ithalatını yüzde 60 artırdı. Ancak resmi kurulum verilerinin bulunmaması, gerçek büyüme hızını belirsiz kılıyor.

        Ember Kıdemli Enerji Analisti Nicolas Fulghum, rapora ilişkin değerlendirmesinde, güneş enerjisinde yıllık kurulumlardaki keskin artışın sürdüğünü belirtti.

        Fulghum, "Dalgalı enerji piyasalarında güneş enerjisi, küresel fosil yakıt tedarik zincirlerinden bağımsız olarak, artan talebi karşılamak için rekor hızda devreye alınabilen yerli enerji sunuyor." ifadesini kullandı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

