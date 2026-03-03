Küresel güvenlik mimarisine ‘güncelleme’: Hem Ukrayna, hem İran hem de enerji faturası

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 28 Şubat 2026’da “Operation Epic Fury”nin başlatıldığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise “Operation Roaring Lion” için ayrı bir operasyon sayfası ve güncelleme akışı yayımlayarak, Tahran’da üst düzey hedeflerin vurulduğunu bildirdi.

Washington cephesinde Beyaz Saray’ın yayımladığı metin, operasyonun gerekçesini “rejimi hedef alan” daha geniş bir çerçevede kuruyor; bu ton, sahadaki askeri hamlenin diplomatik sonuçlarını da büyütüyor. ABD basınında ve uzman çevrelerinde ise operasyonun “hangi araç ve kabiliyetlerle” yürütüldüğüne dair teknik ayrıntılar tartışılıyor.

REKLAM

Saha dinamiği: İlk şok dalgasının ardından çatışmanın yüksek yoğunluklu bir sürekliliğe evrilme riski konuşuluyor. Bu evrede iki çizgi belirginleşiyor:

Müttefik tarafın “baskıyı genişletme” hedefi,

İran’ın daha merkezsiz, daha dağınık ve yıkıcılığı yüksek asimetrik yöntemlere kayma ihtimali.

Bu tabloyu ağırlaştıran başlık ise “savaşın enerji ve lojistik faturası.

Hürmüz Etkisi: Petrol, Sigorta, Uçuşlar… Hepsi Aynı Anda

Bölgedeki siyasi kaynaklara göre, İran’la ilgili gelişmelerin ardından petrol fiyatları sert yükseldi; analistler fiyatların 100 dolar bandını test edebileceğini ve Hürmüz’deki aksamanın küresel arzı ciddi biçimde sıkıştırabileceğini belirtiyor.

Kaynaklar, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının küresel petrol ve LNG piyasalarını “boğazdan tutacağı” uyarıları da öne çıkıyor. Avrupa Birliği de yaptığı açıklamada “kritik su yollarının—özellikle Hürmüz’ün—kesintiye uğramaması gerektiğini” vurgulayarak hem ekonomik hem güvenlik sonuçlarına dikkat çekti. REKLAM Avrupa medyasında ise kriz, en görünür biçimde hava trafiği felci üzerinden izleniyor: Bölge hava sahalarında kapanmalar, iptaller ve aktarmaların çökmesi; Dubai–Abu Dabi gibi hub’ların devre dışı kalmasıyla uluslararası zincirleme aksama. Özetle: Savaşın “sadece cephede” kalmadığı; petrol tankerinden uçak rotasına, sigortadan navluna kadar küresel sistemi eşzamanlı sıkıştırdığı bir fazdayız. Ukrayna: Taktik Sıçrama – Stratejik İnisiyatif Tartışması Ukrayna savaşında sahadaki tabloyu özetleyen başlık şu: yüksek teknoloji sürtünmesi, yoğun yıpratma ve kırık bir ivme. Batılı kaynakların rapor akışında, Rusya’nın hücum dinamikleri ve cephe değişimleri üzerine günlük/haftalık değerlendirmeler sürüyor. Örneğin ISW çizgisindeki analizler, cephe boyunca Rus ve Ukrayna hamlelerinin seyrini gün gün izliyor.

Sahadaki tartışmanın merkezinde şu soru var: Ukrayna’nın yer yer elde ettiği operasyonel/taktik başarılar, stratejik dengeyi ne kadar değiştirebilir? Çünkü aynı anda Rusya’nın “genel stratejik inisiyatifi” koruduğuna dair değerlendirmeler de devam ediyor. Bu noktada, saha verisini düzenli ve “granüler” takip eden yayınlar da (özellikle Doğu Avrupa hattında) ilgi görüyor. REKLAM “İkincil Cepheler” Artık İkincil Değil: Afganistan–Pakistan Örneği Krizlerin birbirine eklemlenmesini gösteren çarpıcı örneklerden biri de Afganistan–Pakistan hattı. Son günlerde çatışmaların tırmandığına, karşılıklı saldırı ve hava harekâtı iddialarına ilişkin uluslararası haber akışı yoğunlaştı. Bu tür cepheler, İran ve Ukrayna gibi ana savaş sahalarını “tamamlayan” değil; küresel dikkat, askeri kaynak ve diplomatik enerji üzerinde ilave baskı oluşturan yeni yükler olarak öne çıkıyor. Büyük Resim: Washington Nereye Kadar “Aynı Anda” Dayanır? ABD’nin aynı anda birden fazla yüksek yoğunluklu krizle yüzleşme kapasitesi, bugün yalnızca askeri değil; mali, siyasi ve endüstriyel bir stres testinden geçiyor. Bir tarafta Ortadoğu’da İran merkezli tırmanma ve İsrail’in güvenlik mimarisi; diğer tarafta Avrupa’da iki yılı aşan Rusya-Ukrayna Savaşı; Pasifik’te ise Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi çevresinde artan baskı.

REKLAM Washington’un 2022 Ulusal Savunma Stratejisi “iki büyük güçle aynı anda başa çıkma” gerekliliğini vurgulasa da, son bir yılda yayımlanan RAND Corporation ve Center for Strategic and International Studies raporları, mühimmat stokları, savunma sanayi üretim hızları ve bütçe sürdürülebilirliği açısından ABD’nin eşzamanlı yüksek yoğunluklu savaşları uzun süre taşımasının zorlaştığına işaret ediyor. Özellikle topçu mühimmatı ve hava savunma sistemlerinde üretim kapasitesinin savaş temposuna yetişmesinin zaman aldığı açıkça kayda geçiriliyor. Avrupa cephesinde tablo daha kırılgan. International Energy Agency verileri, kıtanın Rus gazına bağımlılığını önemli ölçüde azalttığını gösterse de, enerji arzının LNG’ye ve deniz taşımacılığına kayması yeni kırılganlıklar yarattı. Hürmüz ve Kızıldeniz hattında güvenlik risklerinin artması, sigorta primlerinden navlun fiyatlarına kadar zincirleme maliyet baskısı üretiyor. Avrupa’nın sanayi rekabetçiliği, enerji fiyatları ve lojistik güvenliği üzerinden yeniden test ediliyor. Bu durum, savunma harcamalarının artışıyla birleştiğinde kamu maliyesi üzerinde kalıcı bir baskı oluşturuyor.