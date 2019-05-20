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Küresel piyasalar, jeopolitik gelişmelere odaklandı

AA

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret hamlelerinin yanı sıra Körfez'de artan gerilim nedeniyle jeopolitik gelişmelere de odaklandı

Küresel piyasalar

ABD ve Çin tarafından atılan adımlar sonrası ticaret savaşı endişeleri artarken, ABD'nin İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla Bombardıman Görev Gücü'nü Körfez'e sevk etmesi ve taraflardan gelen açıklamalar, bölgenin bir süre daha risk unsuru olarak öne çıkacağına işaret ediyor.

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin İran ile savaş istemediğini ancak herhangi bir tehdide güçlü ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ı bir kez daha tehdit ederek, "Eğer İran savaşmak istiyorsa bu İran'ın resmen sonu olur." ifadesini kullandı.

Geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),İran'ın BAE açıklarında 4 ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yaşanan gelişmeler üzerine Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, Mekke şehrinde 30 Mayıs'ta olağanüstü düzenlenmesi planlanan iki zirveye davet etti.

Jeopolitik gelişmeler gündemi meşgul ederken, Trump'ın ticaret savaşına yeni bir boyut kazandıran telekomünikasyon ağına ilişkin "ulusal acil durum" ilanı, özel şirketler üzerinden yayılıyor. Trump'ın adımı sonrası ABD'li teknoloji şirketlerinin bazıları, Çinli Huawei firması ile iş yapmayacaklarını açıkladı.

Analistler, bu hafta ticaret savaşı ve jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, veri gündeminin ise haftanın ikinci yarısında hareketleneceğini söyledi. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası, perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası toplantı özetlerinin yayımlanacağını anımsatan analistler, pay piyasalarında özellikle teknoloji şirketlerinde sert dalgalanmalar olabileceğini kaydetti.

Cuma günü ABD'de açıklanan tüketici güven endeksindeki yükselişe karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,38, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlenen cuma gününde, avro/dolar paritesi düşüş eğilimini sürdürerek 1,1150'ye geriledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,58, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Asya piyasaları, yeni haftaya karışık bir görünümle başladı. Japonya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi martta beklentilerin altında kalırken, ilk çeyrek büyümesi yüzde 2,1 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksinin yüzde 0,3 yükselmesine karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 geriledi.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, dolar/TL günü yüzde 0,16 yükselişle 6,0554'ten kapandı. BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,47, haftalık bazda ise yüzde 1,96 değer kaybederek günü 86.796 puandan tamamladı.

Analistler, artan jeopolitik gerilim ve ticaret savaşı endişelerinin piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 seviyesinin destek, 89.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti. Bugün dolar/TL'nin bankalararası piyasanın açılışında 6,07 seviyesinde işlem gördüğünü dile getiren analistler, 6,10'un önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, nisan ayı Yurt Dışı üretici Fiyat Endeksi

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı cari işlemler dengesi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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