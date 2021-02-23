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Küresel piyasalar Powell'ın sunumuna odaklandı

- Küresel piyasalarda yüksek oynaklık devam ederken, bugün ve yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunumlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Küresel piyasalar Powell'ın sunumuna odaklandı
AA

Küresel piyasalarda yüksek oynaklık devam ederken, bugün ve yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunumlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 112 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 2,5 milyona yaklaştı. Salgında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve küresel ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin soru işaretleri piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dün yaptığı açıklamada salgın nedeniyle ekonomik toparlanmaya giden yolun oldukça belirsiz ve düzensiz olduğunu vurgulayarak, bunun hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde eşitsizliklerin artmasına neden olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise, üye ülkeleri salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladıkları kurtarma programının başlayabilmesi için gereken öz kaynak artışı kararını onaylamaya çağırdı.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke tahvil faizleri ve emtia fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti.

Dün ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi'nin, Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini onaylaması sonrası, paketin hafta sonuna doğru Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi bekleniyor.

Destek paketine ilişkin gelişmelere karşın dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,77 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,46 düşüş kaydetti. Nasdaq endeksinin düşüşünde Tesla hisselerinin yaklaşık yüzde 9 gerilemesi etkili oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 1,3940 ile son bir yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,37'nin hemen altında dengelendi.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre Almanya'da sanayi üretimi, özellikle otomotiv ve yedek parça üretimindeki gerileme ile 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 10,8 azalırken, Ifo İş Dünyası Endeksi, şubatta beklentileri aşarak 92,4 puana yükseldi. Endeksin yükselişinde, kısıtlamalara rağmen şirketlerin iyimser olmasının etkili olduğu bildirildi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, dün yaptığı konuşmada ECB'nin, finansman koşullarının ekonomiyi destekleyecek kadar elverişli olup olmadığını değerlendirebilmek için tahvil getirilerini yakından takip ettiğini söyledi.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

Bugün Asya tarafında, Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyretti. Petrol ve bakır fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi ise Asya piyasalarında öne çıkan fiyatlamalar arasında bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 artışla 65,5 dolar çıkarken, bakırın libre fiyatı ise yüzde 1,6 artarak, 4,14 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Yurt içinde, dün Avrupa borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarının uluslararası piyasalara paralel yükselmesiyle Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, yüzde 0,62 değer kaybederek günü 1.550,61 puandan tamamladı. Endeksin düşüşünde, yüzde 2'ye yakın değer kaybeden bankacılık endeksinin etkili olduğu görüldü.

Dün 7,0880'i görmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 7,0249'dan tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0090 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler ve Avrupa başta olmak üzere salgında tedbirlerin marttan itibaren kademeli olarak kalkacağı yönündeki açıklamalara karşın emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel piyasalarda oynaklığın artmasına neden olduğunu bildirdi.

Bugünün veri takviminde Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydeden analistler, Fed Başkanı Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu’na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu belirterek, dolar/TL'de ise 6,95-7,05 bandının izleneceğini söyledi.

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