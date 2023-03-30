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Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalması risk iştahını desteklerken, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
AA

ABD'de bankacılık krizinin geride kaldığına yönelik beklentilerin güçlenmesi risk iştahını artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin öngörüler ise belirsizliğini sürdürüyor.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,45 ile 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, ABD'de konut piyasasının olası ekonomik daralmalarda en hızlı etkilenen alanlardan biri olduğunu ve ülke genelinde kredi genişlemesini etkilediğini hatırlatarak, şimdiye kadar konut piyasasında Fed'in istediği sonuçların gözlenmediğini bildirdi.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,42, Dow Jones endeksi yüzde 1 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,79 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında yükseliş eğilimi üçüncü güne taşınırken, bugün bölgede açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın son para politikası toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda veri bazlı karar alacaklarını hatırlattığını belirtti.

Özellikle Almanya'daki enflasyon verilerinin yakından takip edileceğini ifade eden analistler, bugün para piyasalarında bankanın gelecek toplantıda yüzde 70 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını kaydetti.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,23, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,07, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,39 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

Asya borsalarında bugün karışık bir seyir öne çıkarken, Alibaba Grubu'na ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Şirketin üst düzey yöneticisi Daniel Zhang yaptığı açıklamada Alibaba'nın ana iş kollarını zamana yayarak elden çıkaracağını belirtmesi risk iştahını törpüledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,74 üzerinde 4.943,18 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 19,1386'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,1500 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 seviyelerinin direnç, 4.850 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti

15.00 Almanya, mart ayı TÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, 4. çeyrek GSYH

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