Küresel piyasalarda gözler ABD'de

Dünya genelinde seçimler nedeniyle siyasi gündemin yoğunlaştığı bir döneme girilirken, makroekonomik verilerin para piyasalarındaki fiyatlamaları olumlu yönde etkilemesi varlık fiyatlarına da yansıdı.

Analistler, gelecek hafta Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimalini artırdı.

Ülkede açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, haziranda 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken işsizlik oranı yüzde 4'ten yüzde 4,1'e yükseldi.

Analistler, haziranda istihdam beklentilerin üzerinde artmasına rağmen nisan ve mayıs ayı verilerindeki aşağı yönlü revizyonların ve ortalama saatlik kazançlardaki artış hızının yavaşlamasının ABD iş gücü piyasasının yumuşadığına dair ek kanıt sağladığını ifade etti.

Tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış nisan ayı için 165 binden 108 bine, mayıs ayı için 272 binden 218 bine düşürüldü.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise haziranda aylık bazda 5 puan azalışla 48,8'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden endeks, hizmet sektöründeki daralmaya işaret etti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 29 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 238 bine ulaştı ve beklentilerin üzerine çıktı.

Öte yandan ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda 150 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı. Aynı dönemde yıllık ücret artışı da yüzde 4,9 ile Ağustos 2021'den bu yana en yavaş artış hızını kaydetti.

Analistler, söz konusu verilerin enflasyonda soğuma sinyali vermesine karşın yayımlanan Fed'in son toplantı tutanaklarının banka yetkililerinin enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla kanıt beklediklerini ve faiz oranlarının ne kadar süre yüksek tutulacağı konusunda bölünmüş olduklarını ortaya koyduğunu bildirdi.

Yılın geri kalanın önemli merkez bankalarının faiz indiriminin büyüklüğü ve hızıyla ilgili belirsizlik varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, açıklanan veriler ve banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri piyasalarda oynaklığı artıyor.

Para politikasını gevşetmeye başlamadan önce enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde düşeceğinden daha emin olmak istediklerini vurgulayan Powell, son zamanlarda görülen türden daha fazla veri görmek istediklerini yineledi.

Diğer Fed yetkililerinden de açıklamaları takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomide zayıflamaya dair bazı "uyarı işaretleri" gördüğünü ve Fed'in hedefinin iş gücü piyasasını zorlamadan enflasyonu düşürmek olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ABD Kongresi için yılda 2 kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun temmuz sayısını yayımlayan Fed, faiz indirimlerine başlamadan önce daha fazla güvene ihtiyaç duyduğunu bildirdi.