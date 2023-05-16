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Haberler Borsa Küresel piyasalarda temkinli seyir
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Küresel piyasalarda temkinli seyir devam ediyor

Küresel piyasalar, ABD'deki borç limiti krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izliyor

Küresel piyasalarda temkinli seyir
AA

ABD ekonomisine ilişkin haber akışı varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Borç limitine ilişkin salı günü Kongre liderleriyle bir kez daha görüşmesi beklenen ABD Başkanı Joe Biden, görüşmelere ilişkin iyimser bir tablo çizerken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, bugünkü görüşme öncesi yaptığı açıklamalarda, görüşmelere ilişkin "Hala birbirimizden çok uzakta olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, borç limiti krizinin varlık fiyatlarını baskıladığını kaydederek, konuya ilişkin haber akışının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin soru işaretleri de sürerken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fed'in yıl sonuna kadar kısıtlayıcı para politikası duruşunu sürdürmesinin beklendiğini, faiz oranını gelecek yılın başlarına kadar düşürmesinin pek mümkün olmadığına inanıldığını belirtti.

Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ediyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyon konusunda iyi bir ilerleme kaydettiklerini ifade ederek, yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 3'lerde olacağını tahmin ettiğini bildirdi.

Bostic, haziranda faiz artışlarını duraklatma eğiliminde olduğunu belirterek, Fed'in şu anda enflasyonu düşürmenin en zor aşamasında olduğunu ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise enflasyonun devam etmesi halinde daha yüksek faiz oranları için bir engel görmediğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,3, Dow Jones endeksi yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

AVRUPA'DA GÖZLER ECB BAŞKANI'NDA

Avrupa'da ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler artmaya devam ederken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'e verilecek devlet nişanı töreninde para politikasına yönelik olası açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün bölgede açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 4,1 geriledi.

Analistler, bölgenin en önemli ticaret ortaklarından Çin'de de ortaya çıkan zayıflama işaretleriyle birlikte ECB'nin para politikalarına yönelik belirsizliklerin arttığını ifade etti.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,37 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

ASYA'DA ÇİN EDİŞESİ

Asya'da pay piyasaları Çin hariç yükseliş eğiliminde hareket ederken, Çin'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomiye ilişkin endişeleri güçlendirdi.

Bugün ülkede açıklanan verilere göre, Çin'de nisan sanayi üretimi yıllık yüzde 5,6 ve perakende satışlar yüzde 18,4 artsa da beklentilerin gerisinde kaldı.

Analistler, söz konusu verilerin Çin ekonomisine ilişkin endişeleri artırmasına karşın, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) ekonomiyi desteklemek için faiz oranlarını düşürebileceği beklentisinin Çin pay piyasalarındaki düşüşü sınırladığını ifade etti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,73 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 geriledi.

BIST 100 YÜZDE 6'DAN FAZLA DÜŞTÜ

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 6,14 altında 4.501,21 puandan tamamladı.

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,5 artışla 19,6701'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,6900 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt dışında konut satışları, yurt dışında Almanya'da ZEW beklentiler endeksi, Avro Bölgesi'nde 1. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.250 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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