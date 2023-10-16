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        Haberler Gündem Eğitim Küriyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Küriyum Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Yeri ve Sembolü

        Küriyum nedir, nerelerde kullanılır? Küriyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        Adını Marie ve Pierre Curie'den alan element, doğada bulunmayan, yapay olarak elde edilebilen radyoaktif elementlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilinen en ağır elementlerden biri olan küriyum, 944 yılında Glenn Seaborg, Ralph James ve Albert Ghiorso tarafından keşfedilmiştir. Küriyum nedir, nerelerde kullanılır? Küriyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 17:53 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:53
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        Küriyum nedir, nerelerde kullanılır?
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        Elementin radyoaktifliği oldukça yüksektir. Doğal kaynaklarda henüz tespit edilemeyen element, nükleer reaktörlerde ve laboratuvar ortamında elde edilmektedir. Bir aktinit için yüksek erime noktasına sahip olan küriyum, bulunduğu sıcaklığa göre değişken manyetik özellikler göstermektedir. Küriyum nedir? Nerelerde kullanılır? Küriyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Küriyum Nedir?

        Gümüş renginde katı bir metal olan elementin saf formu; sert, kırılgan, dövülebilir, parlak ve yumuşaktır. Kimyasal olarak reaktif olan elementin elektropozitifliği yüksektir. Havayla temas ettiğinde hızla matlaşmaktadır. Bileşiklerde, küriyumun +3 ve +4 değerlik aldığı bilinmektedir. Oldukça kolay oksitlenen element, standart koşullarda paramanyetik iken soğuduğunda antiferromanyetik hale gelmektedir. İnsan vücuduna nüfus ettiğinde kemiklerde, akciğerlerde ve karaciğerlerde birikerek kansere neden olmaktadır.

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        Küriyum Nerelerde Kullanılır?

        Çok nadir bulunduğundan ve az miktarlarda sentezlendiğinden ötürü kullanım alanları da oldukça sınırlıdır. Temel kullanım alanını bilimsel laboratuar çalışmaları oluşturur. Metal küriyum ve bileşiklerinin ticari kullanımı bulunmamaktadır.

        • Küriyum-244 ve küriyum-242 gibi küriyum izotopları, termo-elektrik ve termiyonik dönüştürücüler gibi enerji üretim endüstrilerinde kullanılmaktadır.
        • Bu metal, kantitatif analiz amacıyla X-ışını spektrometresinde kullanılır.
        • Tıbbi uygulamalarda güç kaynağı olarak kullanılmaktadır.
        • Bir gram küriyum yaklaşık 3 watt termal enerji üretir. Bu nedenle uzay aracı uygulamalarında kullanılmaktadır.
        • Radyoaktif bir element olduğundan araştırma endüstrileri alanında geniş kullanım alanına sahiptir.

        Küriyum Simgesi

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        Element, "Cm" harfleriyle ifade edilmektedir. Nükleer reaktörlerde uranyum ve plütonyumun nötronlarla bombardımanı sonucu sentezlenen element doğal olarak oluşmaz. Kullanılmış nükleer yakıtlarda da küçük miktarlarda bulunmaktadır. Sentezlenme işlemi ise sadece laboratuvar ortamında sağlanmaktadır. Elementin 20 izotopu bulunur; 8'i doğal olarak oluşur. En uzun ömürlü ve en kararlı izotopu Cm-247’nin yarılanma ömrü 15,6 milyon yıldır.

        Küriyum Sembolü

        Element periyodik tabloda "Cm" sembolüyle temsil edilmektedir. Her yıl sadece birkaç gram üretilen element, izole edilebilen en radyoaktif element olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek radyoaktivitesi sebebiyle kimyasal yapısını incelemek oldukça zordur.

        Küriyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 7. periyodunun aktinitler grubunda yer alan 8. elementi olarak karşımıza çıkan küriyumun atom numarası 96'dır.

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        Küriyum Kullanım Alanları

        • X-ışını spektometresinde (Alfa parçacığı olarak )
        • Sentetik tekstil ürünlerinde
        • Enerji üretim endüstrilerinde
        • Kalp pillerinde
        • Uzay taşıtlarında
        • Uydularda

        Küriyum Özellikleri

        • Erime noktası 1067 derece, kaynama noktası 3110 derecedir.
        • Küriyum, periyodik tabloda 7. Periyot, F-Blok’ta yer almaktadır.
        • Aktinitler, yani radyoaktif nadir toprak element serisinin bir üyesidir.
        • Elementin atom kütlesi 247’dir.
        • Oksidasyon durumu “+3” şeklindedir.
        • Radyoaktif elementler arasında en çok kullanıma sahip elementlerden biridir.
        • Küriyum, amerikyumdan hemen sonra keşfedilse de aslında keşfedilen üçüncü sentetik transuranyum element olarak karşımıza çıkmaktadır.
        • Bugüne kadar elde edilen küriyum miktarı 500 gram civarındadır.
        • Solunduğunda bazı sağlık bozukluklarına neden olan tehlikeli bir metaldir. Karaciğere zarar verir; ayrıca yutulduğunda solunum ve mide-bağırsak sorunlarına neden olur.
        • Farelere küriyum izotopu enjekte edildiğinde iskelet kanseri geliştiği gözlemlenmiştir.
        • Küriyum çevreye salındığında toprak parçacıklarına güçlü bir şekilde bağlanma eğilimi gösterir.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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