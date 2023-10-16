Kurşun nedir, nerelerde kullanılır? Kurşun kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri Bilinen en eski metallerden biri olarak karşımıza çıkan kurşunun keşfi antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Doğada bol bulunan element, işlenmesi kolay bir madde olduğundan dolayı pek çok alanda kullanılmaktadır. Kurşun nedir, nerelerde kullanılır? Kurşun kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

Adını Anglosaksonlar tarafından kullanılan ve “metal” anlamına gelen lead kelimesinden alan element, yaygın olarak kullanılan çoğu elementten daha yoğun, ağır bir metaldir. Yapı itibariyle de oldukça yumuşaktır. Kurşun nedir? Nerelerde kullanılır? Kurşun simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Kurşun Nedir?

Karbon ailesinin en ağır üyesi olan kurşun, gri renkte yumuşak bir katıdır. Hem sünek hem de dövülebilir yapıdadır. Kolayca işlenebilir, tel ve levha haline getirilebilir. Korozyon direnci oldukça iyidir. Havayla temas halindeyken matlaşır. Element elektrik akımını, sesi ve titreşimi çok iyi iletememektedir. Kuruşun doğada bol bulunmasına karşılık saf kurşun nadiren bulunmaktadır. Genel olarak çinko ve gümüş cevherlerinde, minerallerde bileşik halinde yer almaktadır. Esas olarak Galena bileşiğinde bulunur; en yaygın ve ticari önemdeki mineralidir.

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Kurşun Nerelerde Kullanılır?

Kurşun, birçok ürün ve alanda rol alan bir elementtir. Temel kullanım alanı akü ve piller oluşturur. Yeraltı haberleşme kabloların izolasyonunda da elementten yararlanılır. Elektrikli ekipmanların parçalarının lehimlenmesi için ve elektroliz proseslerinde elektrot olarak kullanılmaktadır. Camilerdeki kubbe kaplamaları da kurşundan yapılmaktadır. Yoğunluğundan dolayı mermi üretiminde anahtar rol oynar. Alaşımlarda da kullanılan kurşun, boyaları ve boruları korozyona dayanıklı hale getirmek için Roma döneminden beri kullanılan bir metaldir.

Kurşun Simgesi

Element, "Pb" simgesiyle ifade edilmektedir. Doğada 4 izotopun karışımından oluşmaktadır. Bu izotoplar Pb-204, Pb-206, Pb-207 ve Pb-208'dir. Atom kütle numaraları 181 ile 215 arasında değişen 34 adet radyoaktif izotopu da bulunmaktadır.

Kurşun Sembolü

Element periyodik tabloda "Pb" sembolüyle temsil edilmektedir. Yeryüzündeki en bol elementler arasında 34. sırada yer alan kurşun, radyasyonu en az geçiren veya geçirmeyen metal özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle de radyasyonlu ortamlarda çalışan kişiler kurşundan üretilmiş kıyafetler giymektedir.

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Kurşun Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 6. periyodunun 14. grubunda yer alan elementin atom numarası 82’dir.

Kurşun Kullanım Alanları

Akü

Piller

Kablolar

Borular

Mürekkep

Çeşitli alaşımlar

Kimyasal işlemler

Pigmentler

Radyasyon yalıtımı

Benzin katkıları

Televizyon tüpleri

Boyalar

Işıklandırma sistemleri

Elektrik depo sistemleri

Askeri sistemler

Seramik

Böcek ilacı

Lastikler

Hareketli motor parçaları

Motor yatakları

Mıknatıs

Dişçilik

Radyografi

Gemi omurgaları

Uçak pervaneleri

Sır ve kaplama

Süs eşyaları

Kurşun Özellikleri

Erime noktası 327 derece, kaynama noktası 1749 derecedir.

Toz halindeki metal, havada yandığında mavimsi beyaz bir alev üretir.

Oda sıcaklığında flor ile karıştırıldığında kurşun florür oluşur.

Kurşun, toplumun eski çağlardan beri bildiği bir avuç elementten biridir

Ülkemizde özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde kurşun cevherleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Kütahya bölgesinde de kurşun madenleri bulunmaktadır.

Amerika'da üretilen kurşunun büyük çoğunluğu elektrikli otomobillerin pillerinde kullanılmaktadır.

Roma döneminde halk tarafından su tesisatlarında, madeni paralarda ve heykellerde kullanılmıştır.

Kurşun insanlar için tehlikelidir ve çeşitli kurşun zehirlenmesi vakalarına yol açabilir.

Kurşun rezervlerinin en fazla bulunduğu ülkeler; ABD, Avustralya, Kanada, Çin ve Kazakistan’dır.

Yıllık kurşun üretimi 6 milyon tondur.

Ticari kurşun rezervlerinin toplam miktarı 85 milyon ton kadardır. Bu miktar çok görünmesine karşılık 15 yıllık talebi dahi karşılayamamaktadır.

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