Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kurtlar Vadisi'nin 'İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti

Türk televizyonlarına bir dönem damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'İplikçi Nedim' karakteriyle hafızalara kazınan İsmail İncekara, 72 yaşında hayata veda etti

ABONE OL
  • SON DAKİKA | Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin Haberleri

    "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu", "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" ve "Kurtlar Vadisi" gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu İsmail İncekara'dan acı haber geldi. İncekara'nın 72 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.
  • SON DAKİKA | Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin Haberleri

    "İÇİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ!"

    Acı haberi Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" mesajını yayınladı.
  • SON DAKİKA | Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin Haberleri

    İSMAİL İNCEKARA HAKKINDA

    İsmail İncekara, 1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı.
  • SON DAKİKA | Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin Haberleri

    İncekara, ardından Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu.

    "YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU" ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

    2000-2001 sezonunda yardımcı rolde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" dalında "Afife Tiyatro Ödülü"nü kazandı. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.

    "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu" adlı sinema filmleri, "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek", "Hayat Bağları" adlı diziler ise yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.
  • SON DAKİKA | Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin Haberleri

    'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Tuncay Kantarcı' karakteriyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber de 25 Haziran'da kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti.
  • SON DAKİKA | Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin Haberleri

    'Kurtlar Vadisi'nde rol alan ancak geçtiğimiz yıllarda hayatlarını kaybeden diğer isimler...

    NİHAT NİKEREL (SEYFO DAYI)

    Dizide 'Seyfo Dayı' karakterini canlandıran Nihat Nikerel, 26 Eylül 2009 tarihinde Beşiktaş'taki evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Yapılan incelemede, uykusunda kalp krizi geçirerek öldüğü anlaşıldı. 28 Eylül 2009 tarihinde Levent Camii'nde tören düzenlendi. Öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
  • SON DAKİKA | Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin Haberleri

    İSTEMİ BETİL (LAZ ZİYA)

    Yapımda 'Laz Ziya' rolüne hayat veren İstemi Betil ise 11 Kasım 2011'de aramızdan ayrıldı. 67 yaşında hayata veda eden Betil de kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
  • SON DAKİKA | Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin Haberleri

    HALDUN BOYSAN (TOMBALACI MEHMET)

    'Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Haldun Boysan, 2020'de yaşamını yitirdi. Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
  • SON DAKİKA | Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin Haberleri

    BAYKAL SARAN (HÜSREV AĞA)
     
    'Kurtlar Vadisi'nde 'Hüsrev Ağa'yı canlandıran Baykal Saran, 28 Temmuz 2006'da kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Ankara'ya götürülerek Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
  • SON DAKİKA | Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin Haberleri

    TARIK ÜNLÜOĞLU (TESTERE NECMİ)

    Tarık Ünlüoğlu da dizide rol alan isimlerdendi. Unutulmaz karakterlerden biri olan 'Testere Necmi'ye hayat veren Ünlüoğlu, 1 Ekim 2019'da, akciğer kanserine yenilerek 68 yaşında aramızdan ayrıldı. 3 Ekim'de Levent Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
  • SON DAKİKA | Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin Haberleri

    SÖNMEZ ATASOY (HALO DAYI/HALİL İBRAHİM KAPAR)

    Dizinin bir diğer unutulmaz oyuncusu Sönmez Atasoy da kalp krizine yenildi. 'Halil İbrahim Kapar' karakterine hayat veren sanatçı, 11 Aralık 2011'de Isparta'daki dizi çekimleri sırasında kalp krizi geçirdi. Bir süre hastanede tedavi gören Atasoy, 15 Aralık 2011'de hayata veda etti.
  • SON DAKİKA | Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin Haberleri

    NEDİM DOĞAN (ŞEHMUZ)

    'Hüsrev Ağa'nın kahyası 'Şehmuz' rolünü canlandıran Nedim Doğan’ı da 2010 yılında kanserden kaybettik.
  • SON DAKİKA | Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin Haberleri

    DEVRİM PARSCAN (ORHAN)

    2020 yılında aramızdan ayrılan isimlerden birisi de Devrim Parscan. Hem dublaj hem de oyunculuk alanında birçok başarılı işe imza atan sanatçı, "Ben Ziya Abi’ye ne diyeceğim?" repliğiyle akıllara kazınmıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.