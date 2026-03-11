Canlı
        Haberler Gündem Politika Kurtulmuş: KKTC'de F-16'ları konuşlandırarak Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu ortaya koyduk | Son dakika haberleri

        Kurtulmuş: KKTC'de F-16'ları konuşlandırarak Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu ortaya koyduk

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu heyetini kabulünde dostluk gruplarının çalışmalarının ve KKTC'nin tanınmasına yönelik girişimlerin artarak süreceğini söyledi. Bölgesel gerilimlere karşı Türkiye'nin KKTC'de F-16 konuşlandırdığını hatırlatan Kurtulmuş, Ada'da çözümün iki halkın egemen eşitliğinin tanınmasından geçtiğini vurguladı

        Giriş: 11.03.2026 - 18:27
        'KKTC'nin yanında olduğumuzu ortaya koyduk'
        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) -Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

        TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyetini, TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda kabul etti. Kurtulmuş kabulde, iki ülke parlamentosu dostluk gruplarının karşılıklı görüşmelerle verimli çalışmalar ortaya koyduğunu, KKTC’nin tanınması noktasındaki her türlü çabayı takdirle karşıladıklarını belirtti ve dostluk grupları öncülüğündeki faaliyetlerin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi. Kıbrıs’taki gelişmeleri yakinen takip ettiklerini kaydeden Kurtulmuş, son dönemde bölgede yaşanan olağanüstü gelişmelerden KKTC’nin olumsuz etkilenmemesi için Türkiye'nin her türlü çabayı ortaya koyduğunu ekledi. Kurtulmuş ayrıca ABD/İsrail-İran savaşında karşılıklı olarak füzelerin ateşlenmesinin KKTC’yi de hedef haline getirebileceğini ve bu nedenle güneyin bu sisli ortamdan istifade ederek bazı adımlar atmasının önüne geçmek için Türkiye’nin KKTC’de F-16’ları konuşlandırarak Kıbrıs Türklerinin yanında olduklarını açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

        'İKİ HALKIN VARLIĞININ İNKAR EDİLMESİ ADA'DA ÇÖZÜM OLAMAZ'

        Kurtulmuş, Rum kesiminin Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını sürdürmesinin KKTC ve Türkiye tarafından dikkatle takip edilmesi gerektiğini, Kıbrıs’taki gelişmeler bahane edilerek uluslararası platformların Türkiye’nin aleyhine dönüştürülmesini önlemek için her türlü müzakereyi yaptıklarını ve Kıbrıs Türkünün haklı davasını anlatmayı sürdürdüklerini dile getirdi. KKTC- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, iki ülkenin birliğinin kıyamete kadar süreceğini aktardı. KKTC’nin artık bütün kurumlarıyla ve kuruluşlarıyla olgun bir devlet olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Kıbrıs’ta iki halkın varlığının inkar edilmesinin, iki halkın egemen statüsünün göz ardı edilmesinin hiçbir şekilde Ada’da çözüm olmayacağını kaydetti.

