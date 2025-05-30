Kurtulmuş, Özel ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Bakanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Kurtulmuş'a AK Parti Grup Bakanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül eşlik etti.

Özel'e ise CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın eşlik etti. Kurtulmuş'un gündeminde Ceza ve İnfaz Yasası, Anayasa konuları bulunuyor.