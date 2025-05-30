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        Haberler Gündem Politika Kurtulmuş, Özel ile bir araya geldi | Son dakika haberleri

        Kurtulmuş, Özgür Özel ile bir araya geldi

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te CHP Grubu'nu ziyaret ederek CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:37 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:37
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        Kurtulmuş, Özel ile bir araya geldi
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Bakanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Kurtulmuş'a AK Parti Grup Bakanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül eşlik etti.

        Özel'e ise CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın eşlik etti. Kurtulmuş'un gündeminde Ceza ve İnfaz Yasası, Anayasa konuları bulunuyor.

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