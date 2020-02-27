Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Tarihin Şanlı 100'ü Şanlıurfa' sloganıyla Şanlıurfa'nın yanı sıra Ankara, İstanbul ve İzmir'de bir yıl boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Düzenlenecek etkinliklerin tanıtıldığı 'Tarihin Şanlı 100'ü Şanlıurfa' için Şanlıurfa'da düzenlenen basın toplantısıyla başlangıç yapıldı. Basın toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Şanlıurfa milletvekilleri katıldı.

Birçok alanda düzenlenecek olan etkinliklerden ikisi sinema üzerine olacak.

Birincisi; kurtuluş temalı kısa film yarışması.

İkincisi; kurtuluş temalı senaryo yarışması.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin filmleri ve senaryoları sektörün yetkin kişilerinden oluşturulacak olan jüri tarafından değerlendirilecek.

